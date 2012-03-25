Борис Ройтблат расскажет о власти и обществе

Проектом предусматривается лекция для всех желающих и неформальное обсуждение темы строительства, благоустройства и развития города в целом. В планах обсудить, каковы сегодня основные задачи власти – как их понимает сама власть и общество. Какой путь развития сегодня выбирает власть – движение вперед или сохранение ситуации «как есть». И почему так важно двигаться вперед, преодолевая и инертность общества, и интересы бизнеса, и отсутствие денег в казне, и пр. Затронуты вопросы будут также о чиновнике-управленце, его месте в системе и в прогрессивном развитии города, о требованиях и ожиданиях общества от власти и способности власти отвечать на эти требования, о восприятии властью города: как объекта для приложения своих сил, как места комфортного существования всех, в том числе потомков, о возможности компромисса и взаимодействия между властью, обществом, бизнесом в вопросе развития города.