В областном центре отремонтируют 360 домов

За счет средств городского бюджета, согласно положению, могут быть отремонтированы дома, находящиеся в управлении управляющих организаций, ТСЖ, жилищных и жилищно-строительных кооперативов или иных кооперативов. Не подлежат ремонту многоквартирные дома младше 20 лет, дома с процентом износа менее 15%, здания, где ремонтные работы уже проводились за бюджетный счет, жилые строения, в которых ремонт осуществляется за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, помещения, признанные аварийными и подлежащими сносу. Также жильцы домов, где выбран способ управления «непосредственное управление», не могут претендовать на ремонт за счет бюджета. Этот момент вызвал обсуждение на комиссии.