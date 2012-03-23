В областном центре отремонтируют 360 домов

В план капитального ремонта в Тюмени предлагается включить 360 многоквартирных домов. На эти цели предполагается затратить более 1,5 млрд рублей из бюждета города. Такие цифры были приведены накануне на комиссии по развитию жилищно-коммунального комплекса и благоустройству Тюменской городской Думы.
В план включены 3 многоквартирных дома государственного жилищного фонда переходящие с 2011 года и 357 домов, отобранных на 2012 год. В основном средства планируется направить на проведение работ по ремонту кровель, фасадов, подвальных помещений и внутридомовых инженерных сетей. В 42 домах из общего числа будет произведена замена лифтового оборудования.
За счет средств городского бюджета, согласно положению, могут быть отремонтированы дома, находящиеся в управлении управляющих организаций, ТСЖ, жилищных и жилищно-строительных кооперативов или иных кооперативов. Не подлежат ремонту многоквартирные дома младше 20 лет, дома с процентом износа менее 15%, здания, где ремонтные работы уже проводились за бюджетный счет, жилые строения, в которых ремонт осуществляется за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, помещения, признанные аварийными и подлежащими сносу. Также жильцы домов, где выбран способ управления «непосредственное управление», не могут претендовать на ремонт за счет бюджета. Этот момент вызвал обсуждение на комиссии.
Депутат Александр Захаров предложил дать возможность домам, жители которых выбрали непосредственное управление, также рассчитывать на ремонт за бюджетные средства. Некоторые депутаты поддержали предложение. Но участники обсуждения по-разному трактуют статьи Жилищного кодекса, в связи с чем сложно определиться, есть возможность допустить в список такие дома. Представитель прокуратуры Людмила Булатова депутата Захарова не поддержала, тем не менее, предложила обратиться за разъяснением соответствующей статьи Жилищного кодекса РФ в Минрегионразвития. Депутаты планируют разобраться в этом вопросе, в течение года список домов может быть откорректирован.