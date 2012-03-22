В Тюмени снесут 41 жилой дом

В 2012 году 41 дом в Тюмени, признанный непригодным для проживания, будет отселен и снесен. Такие планы ставит перед собой администрациия города.
В настоящее время на территории города Тюмени действуют три региональные адресные программы по переселению граждан из непригодного для проживания жилья. Как отметила сегодня на заседании постоянной комиссии по развитию жилищно-коммунального комплекса и благоустройству Тюменской городской Думы и.о. директора департамента имущественных отношений Администрации города Анна Игнатьева, в прошлом году программы было четыре – одна из них завершилась. В дополнение к ним действуют также девять планов переселения граждан.
Как отметила и.о. директора департамента, в период с 2010 по 2011 годы из аварийного жилищного фонда Тюмени переселено 2 387 человек из 734 помещений. Так, в 2010 году отселено 1 748 человек из 513 помещений, в 2011 году – 639 человек из 221 помещения. В текущем году планируется обеспечить надлежащим жильем 638 человек, расселенных из 208 помещений.
Таким образом, в 2010 году были снесены 13 строений, признанных непригодными для жилья. Среди них дома по улицам Холодильной, Береговой, Республиканец, Фридриха Энгельса, Оловянникова, Мегионской, Ермака и др. В 2011 году в рамках действующих программ и планов было снесено 40 домов на Сосьвинской, Заозерной, Таежной, Воронинской, Коммунистической, Клары Цеткин, Новопортовской, Курортной, Таврической, Декабристов, Свободы, Ершова, Дамбовской, Таллинской и др. В прошлом году силами застройщиков был осуществлен снос 9 многоквартирных жилых домов.
В текущем году планируется к сносу 41 многоквартирный дом. «Очередность сноса и отселения граждан зависит от финансирования, - говорит Анна Игнатьева, - Сама же очередность установлена распоряжением администрации города Тюмени 781-рк. На сегодняшний момент в это распоряжение включены 83 жилых дома, часть из которых находятся в работе по переселению граждан».
Так, в рамках региональных адресных программ до конца 2012 года в Тюмени планируется отселение граждан и снос жилья по адресам: Заозерная, 67а; Пароходская, 35; Большая заречная, 93.
Присутствующие депутаты напомнили, что в домах по улице Элеваторной, 14, также как на улице Ермака, 25 в условиях, непригодных для жизни, продолжительное время живут по одной семье, отстаивают свои права в судах. Слишком долго тянется их отселение. Анна Игнатьева отметила, что ситуация по этим домам должна разрешиться до конца 2012 года.
«Ситуация со сносом жилья оживилась», - отметил председатель постоянной комиссии Николай Романов. Но он уверен, что из-за того, что Главное управление строительства и ЖКХ Тюменской области и городская администрация слишком долго решают вопросы отселения и сноса, люди страдают. «Вторая проблема – приватизированные квартиры, с ними нужно разбираться быстрее, а то отселят дом, а потом судятся с теми, чье жилье приватизировано», - считает депутат.