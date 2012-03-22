В Тюмени снесут 41 жилой дом

В настоящее время на территории города Тюмени действуют три региональные адресные программы по переселению граждан из непригодного для проживания жилья. Как отметила сегодня на заседании постоянной комиссии по развитию жилищно-коммунального комплекса и благоустройству Тюменской городской Думы и.о. директора департамента имущественных отношений Администрации города Анна Игнатьева, в прошлом году программы было четыре – одна из них завершилась. В дополнение к ним действуют также девять планов переселения граждан.