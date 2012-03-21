В области снова хорошие показатели по вводу жилья

Перед Тюменской областью стоит планка по вводу жилья выше прошлогодней, то есть выше 1 млн 221 тысяч квадратных метров. За два месяца, по данным Тюменьстата, в области уже введено 347 тысяч «квадратов», из которых 58 тысяч – индивидуальное жилье. В последние годы доля частного жилья увеличивается, этому способствуют кредитные программы, а также различные виды господдержки.