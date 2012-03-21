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В области снова хорошие показатели по вводу жилья

21 марта 2012, 18:00
За два месяца 2012 года в России введено в эксплуатацию 5,9 миллиона квадратных метров жилья, в Тюменской области - 347 тысяч квадратных метров.

Такие данные приводят статистики.

Как сообщает Росстат, в январе-феврале 2012 года в России было введено в эксплуатацию 5,9 миллиона квадратных метров жилья, что на 13,1% выше показателя за аналогичный период 2011 года. Планируется же в текущем году, по прогнозу Министерства регионального развития РФ, ввести не менее 67 миллионов квадратных метров жилья.

Перед Тюменской областью стоит планка по вводу жилья выше прошлогодней, то есть выше 1 млн 221 тысяч квадратных метров. За два месяца, по данным Тюменьстата, в области уже введено 347 тысяч «квадратов», из которых 58 тысяч – индивидуальное жилье. В последние годы доля частного жилья увеличивается, этому способствуют кредитные программы, а также различные виды господдержки.

#Новости#Тюменьстат#Ввод жилья#Недвижимость#Женя#Общество
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