В области снова хорошие показатели по вводу жилья

Такие данные приводят статистики.
Как сообщает Росстат, в январе-феврале 2012 года в России было введено в эксплуатацию 5,9 миллиона квадратных метров жилья, что на 13,1% выше показателя за аналогичный период 2011 года. Планируется же в текущем году, по прогнозу Министерства регионального развития РФ, ввести не менее 67 миллионов квадратных метров жилья.
Перед Тюменской областью стоит планка по вводу жилья выше прошлогодней, то есть выше 1 млн 221 тысяч квадратных метров. За два месяца, по данным Тюменьстата, в области уже введено 347 тысяч «квадратов», из которых 58 тысяч – индивидуальное жилье. В последние годы доля частного жилья увеличивается, этому способствуют кредитные программы, а также различные виды господдержки.