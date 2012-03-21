Какие дороги перекроют во время строительства эстакады у «Южного»

Начнется строительство с улицы Мельникайте на участке от улицы Широтной до въезда к ТЦ «Лента». В рамках этого этапа планируется выполнить подход к будущей эстакаде по улице Мельникайте со стороны торгового центра. Движение автотранспорта в момент строительства будет осуществляться по кольцу со стороны улицы Широтной на улицу Мельникайте, с Мельникайте - на Чаплина и с Широтной на Чаплина. Кроме того, открытыми для движения останутся улицы Валерии Гнаровской, Проезд 9 Мая, Николая Федорова.