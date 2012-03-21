Какие дороги перекроют во время строительства эстакады у «Южного»

Строительство транспортной развязки на Мельникайте-Широтной в Тюмени возле ТЦ «Южный» планируется осуществить в 4 этапа. Здесь будет реконструировано кольцо, и над ним появится эстакада.
О том, как будет продвигаться строительство, сегодня рассказали в Главном управлении строительства и ЖКХ Тюменской области.
Начнется строительство с улицы Мельникайте на участке от улицы Широтной до въезда к ТЦ «Лента». В рамках этого этапа планируется выполнить подход к будущей эстакаде по улице Мельникайте со стороны торгового центра. Движение автотранспорта в момент строительства будет осуществляться по кольцу со стороны улицы Широтной на улицу Мельникайте, с Мельникайте - на Чаплина и с Широтной на Чаплина. Кроме того, открытыми для движения останутся улицы Валерии Гнаровской, Проезд 9 Мая, Николая Федорова.
Объезд закрытой части дороги будет осуществляться по улицам Федюнинского - Червишевский тракт - Молодежная или Федюнинского –Пермякова.
На втором этапе дорожные работы будут выполняться по улице Мельникайте от улицы 30 лет Победы до Широтной. На время проведения строительных работ на этом участке будет полностью ограничено движение. Организовано оно будет по улицам Широтная - Николая Федорова - 30 лет Победы или Широтная – Чаплина – Молодежная.
Третий этап – это строительно-монтажные работы, которые будут выполняться по улице Широтной от Мельникайте до въезда к дому №17 по улице Широтной. Одновременно будет вестись строительство эстакады на Мельникайте. В это время дорожное движение на улице Широтной планируется перекрывать частично (будут открыты по три полосы - две полосы в одну сторону и одна в другую).
Завершится строительство капитальным ремонтом существующего кольца. Во время выполнения этих работ уже будет возможность объезда кольца по правоповоротным отгонным полосам.
Напомним, строительство развязки планирует начаться 1 июня 2012 года, а завершиться к концу 2013 года.
Горожане должны понимать необходимость этого проекта и понимающе отнестись к частичному перекрытию дорог, которое, конечно, усугубит ситуацию на проезжей части. Микрорайон Тюменский активно прирастает многоэтажными домами, в этой части города сосредоточены несколько крупных торговых центров, поэтому транспортная инфраструктура этой части областного центра требует реконструкции. В Тюмени несколько лет велось обсуждение возможности этой развязки, велось проектирование. В этом году из областного бюджета на строительство уже выделены средства.
Фото УралПолит.RU