Вторичный рынок жилья за февраль немного вырос в цене

В феврале 2012 года предложение квартир на вторичном рынке жилья составило почти 4500 объектов, по данным агентства недвижимости «Этажи». Наибольший объем предложения традиционно сосредоточен в центре города – 23%. Что касается остальных районов, то цифры распределились следующим образом: в Тюменском микрорайоне – 8%, в районе Дома обороны – 5%, в Восточном – 5%, в районе Мыса – 5%, Лесобаза – 4 %, Московский тракт – 4%. Заречный, 6 мкр, Южный микрорайон, КПД, Войновка, МЖК, Червишевский тракт – по 3%. Как отмечают в агентстве, такое распределение предложений по районам сохраняется на протяжении 4 месяцев.