Вторичный рынок жилья за февраль немного вырос в цене

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В феврале 2012 года предложение квартир на вторичном рынке жилья составило почти 4500 объектов, по данным агентства недвижимости «Этажи». Наибольший объем предложения традиционно сосредоточен в центре города – 23%. Что касается остальных районов, то цифры распределились следующим образом: в Тюменском микрорайоне – 8%, в районе Дома обороны – 5%, в Восточном – 5%, в районе Мыса – 5%, Лесобаза – 4 %, Московский тракт – 4%. Заречный, 6 мкр, Южный микрорайон, КПД, Войновка, МЖК, Червишевский тракт – по 3%. Как отмечают в агентстве, такое распределение предложений по районам сохраняется на протяжении 4 месяцев.
По итогам месяца средняя стоимость квадратного метра в Тюмени, согласно предложению агентства, составила 53 866 рублей (январь 2012 года – 52 266 руб.). Наиболее высокие средние цены за «квадрат» зафиксированы в Центральном районе – 66 040 рублей, 5 микрорайоне – 60 421 рублей, 4 микрорайоне – 60 234 рублей, 6 микрорайоне – 57 368 рублей, КПД – 55 778 рублей, Дом обороны – 55 398 рублей.
По словам аналитика РАН «Этажи» Елены Ершовой, такая ситуация объясняется появлением все большего числа однокомнатных квартир в предложении этих районов, а также дорогих квартир площадью более 100 квадратных метров, что и приводит к повышению средней стоимости квадратного метра. В целом же произошло повышение цен предложения по всем категориям квартир.
Согласно данным портала dom72.ru, рост стоимости квадратного метра в феврале действительно зафиксирован. Средняя цена «квадрата» по предложениям сайта составила 51 302 рубля. При этом, если в сегменте однокомнатных и трехкомнатных квартир отмечено повышение стоимости, то «двушки» в противовес немного снизились в цене. Самые дорогие метры – в центре Тюмени, а также в 4-ом, 5-ом микрорайонах, Заречной части города.
Напомним, по данным ЗАО «Ассоциация Алко» за январь-февраль 2012 года особых колебаний цен на рынке недвижимости Тюмени в целом не отмечено.