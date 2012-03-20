Над кольцом на Мельникайте-Широтной появится эстакада

За 2 года, согласно проекту, планируют построить разноуровневую транспортную развязку в районе улиц Мельникайте и Ставропольской по типу «эстакада над кольцом».
Как прокомментировали в Главном управлении строительства и ЖКХ по Тюменской области, согласно проектному решению, основной поток автомобильного транспорта будет направлен по эстакаде по улице Мельникайте. При этом само существующее кольцо останется.
При строительстве развязки будут попеременно закрываться улицы города, на которых и сегодня в часы пик заметны затруднения. Так, на время строительства будут частично перекрыты улицы Широтная, Мельникайте, Николая Чаплина и Федюнинского.
Горожанам придется выбирать объездные пути – это улицы Пермякова, Червишевский тракт, Федюнинского, ул. 30 лет Победы и Молодежная.
Общая протяженность развязки с эстакадой составит 4,15 км. Отметим, что путепровод, известный в Тюмени как «Стрела», порядка 6,5 км. В планах строительства в районе улицы Мельникайте также надземный и подземный переходы.
К работам должны приступить с 1 июня 2012 года. До конца 2013 года работы должны быть выполнены. Горожан просят терпимее отнестись к затруднениям на дороге.
Заказчиком строительно-монтажных работ выступает управление автомобильных дорог Тюменской области.
На рисунке улица Мельникайте идет с левого нижнего угла в верхний правый