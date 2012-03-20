Бюджетникам нужно поторопиться с жильем

Из нового списка 2012 года уже два бюджетника решили свой квартирный вопрос с помощью господдержки. Меньше двух месяцев понадобилось им, чтобы пройти всю процедуру получения господдержки. Оба участника программы оказались из Тобольска. Одна семья направила средства на погашение ранее взятого ипотечного кредита, вторая семья на средства господдержки приобрела новое жилье – это участники программы 2012 года.