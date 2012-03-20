Бюджетникам нужно поторопиться с жильем

Об этом сообщает Областной фонд развития строительства Тюменской области.
Напомним, что большая часть свидетельств в прошлом году выдавалась именно в марте – апреле. И срок действия свидетельств практически на исходе. Тем, кто еще не успел реализовать свое жилищное право, стоит поторопиться, чтобы не потерять возможность получения господдержки.
Как отмечают в Фонде, с начала года социальные выплаты и займы получили 12 участников программы 2011 года.
Из нового списка 2012 года уже два бюджетника решили свой квартирный вопрос с помощью господдержки. Меньше двух месяцев понадобилось им, чтобы пройти всю процедуру получения господдержки. Оба участника программы оказались из Тобольска. Одна семья направила средства на погашение ранее взятого ипотечного кредита, вторая семья на средства господдержки приобрела новое жилье – это участники программы 2012 года.