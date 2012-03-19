В городе будут строить парковки

Сегодня на улице Первомайской-Ленина существует большая открытая парковка, но она не справляется с тем потоком автомобилей, который там существует. Днем на территории не так просто разместиться, поскольку рядом администрация, вузы и ряд магазинов, посетители которых часто пользуются автомобилями.
Как сообщил на очередной встрече с журналистами глава администрации города Александр Моор, на месте парковки у здания городской администрации начнется строительство другой - многоуровневой. По словам главы, она не планируется высокой - три этажа. Зато там смогут поместиться 450 автомобилей. При постройке будут учитываться и особенности городского ландшафта - парковка не должна его исказить, передает «Тюменский курьер».
Также наземная парковка появилась у бани на улице Ленина, 3. Она сможет быть расширена, для этого необходимо снести старую котельную. Кроме того, место для парковки автомобилей появится и на месте трех ветхих домов на пересечении улиц Хохрякова и Кирова.
«Новые дома появятся на поле, где строится большой торговый центр «Ашан», - рассказал Александр Викторович. - Планируется занять 47 гектаров земли. Город будет расширяться в район МЖК: продолжим улицу Монтажников, она пересечет улицу Широтную и продлится до объездной дороги. Это еще 98 гектаров. Далее город перешагнет через объездную дорогу и расширится в сторону деревни Ожогино - еще 215 гектаров. Заниматься строительством будет ДСК. Если мы учтем все наши градостроительные ошибки и сделаем все, как положено, там получится хороший район».