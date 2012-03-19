В городе будут строить парковки

«Новые дома появятся на поле, где строится большой торговый центр «Ашан», - рассказал Александр Викторович. - Планируется занять 47 гектаров земли. Город будет расширяться в район МЖК: продолжим улицу Монтажников, она пересечет улицу Широтную и продлится до объездной дороги. Это еще 98 гектаров. Далее город перешагнет через объездную дорогу и расширится в сторону деревни Ожогино - еще 215 гектаров. Заниматься строительством будет ДСК. Если мы учтем все наши градостроительные ошибки и сделаем все, как положено, там получится хороший район».