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Дольщики «Сиб-Строй» снова выйдут на митинг?

16 марта 2012, 09:33
Дольщикам, которые несколько лет назад приобрели квартиры в строящихся домах в микрорайоне Войновка города Тюмени, уже несколько раз отказали в проведении пикета на центральной площади.

Отчаянные граждане видят в митингах некоторое решение проблемы и вновь намереваются публично заявлять о себе.

«Три раза мы получали отказ в проведении митингов. Причины отказов – уже организованные в заявленное нами время митинги, как после выборов Президента РФ, так и перед ними», - рассказывает член инициативной группы дольщиков войновских объектов Наталья Коротаева. Она уверена, что публичные заявления о сложной ситуации влияют на местные властные структуры и застройщика. «После митингов хоть какая-то активность на стройке появляется», - считает дольщик.

В Главном управлении строительства и ЖКХ Тюменской области практически еженедельно проводятся встречи с дольщиками проблемных объектов ООО «Сиб-Строй» - в Тарманах и на Войновке. По информации дольщиков, на объект Войновки в ближайшее время обещано завести плиты для возведения домов. В ГУСе подтвердили, что гендиректор «Сиб-Строй» Эдуард Давыдов заявлял, что найдены денежные средства, и плиты подвезут на площадку до конца марта. Но пока никакой документации по этому вопросу предоставлено не было.

Инициативная группа граждан и другие дольщики держат руки на пульсе, отслеживая, что происходит на строительной площадке. По мнению Натальи Коротаевой, если работы на стройплощадке все-таки не начнутся до апреля, пострадавшие дольщики снова выйдут с плакатами на площадь города.

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