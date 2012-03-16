Дольщики «Сиб-Строй» снова выйдут на митинг?

Отчаянные граждане видят в митингах некоторое решение проблемы и вновь намереваются публично заявлять о себе.
«Три раза мы получали отказ в проведении митингов. Причины отказов – уже организованные в заявленное нами время митинги, как после выборов Президента РФ, так и перед ними», - рассказывает член инициативной группы дольщиков войновских объектов Наталья Коротаева. Она уверена, что публичные заявления о сложной ситуации влияют на местные властные структуры и застройщика. «После митингов хоть какая-то активность на стройке появляется», - считает дольщик.
В Главном управлении строительства и ЖКХ Тюменской области практически еженедельно проводятся встречи с дольщиками проблемных объектов ООО «Сиб-Строй» - в Тарманах и на Войновке. По информации дольщиков, на объект Войновки в ближайшее время обещано завести плиты для возведения домов. В ГУСе подтвердили, что гендиректор «Сиб-Строй» Эдуард Давыдов заявлял, что найдены денежные средства, и плиты подвезут на площадку до конца марта. Но пока никакой документации по этому вопросу предоставлено не было.
Инициативная группа граждан и другие дольщики держат руки на пульсе, отслеживая, что происходит на строительной площадке. По мнению Натальи Коротаевой, если работы на стройплощадке все-таки не начнутся до апреля, пострадавшие дольщики снова выйдут с плакатами на площадь города.