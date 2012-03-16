Дольщики «Сиб-Строй» снова выйдут на митинг?

В Главном управлении строительства и ЖКХ Тюменской области практически еженедельно проводятся встречи с дольщиками проблемных объектов ООО «Сиб-Строй» - в Тарманах и на Войновке. По информации дольщиков, на объект Войновки в ближайшее время обещано завести плиты для возведения домов. В ГУСе подтвердили, что гендиректор «Сиб-Строй» Эдуард Давыдов заявлял, что найдены денежные средства, и плиты подвезут на площадку до конца марта. Но пока никакой документации по этому вопросу предоставлено не было.