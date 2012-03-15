С начала года тюменская недвижимость не выросла в цене

Такие данные привела начальник информационно-аналитического отдела ЗАО «Ассоциация АЛКО» Светлана Молодкина.
Она отмечает, что в некоторых сегментах есть изменения, но они незначительны. Продолжительный период прирост отмечался в сегменте квартир формата эконом. Тем не менее, продавцы такого жилья не рискуют повышать стоимость квадратного метра, поскольку их цель – реализовать объекты. Также можно вспомнить, что местные власти не раз убеждали застройщиков эконом-жилья не повышать цены.
На рынке строящегося жилья в целом также не отмечен рост стоимости «квадрата». Здесь большее влияние играет структура выборки. Как отмечает специалист, мониторинг прайс-листов застройщиков показывает стабильность в стоимости квадратного метра, при этом в ближайшие месяц незначительный рост цены все-таки будет, в том числе, в связи с изменениями стадии строительства застройщиков.
«Впечатление, что цены растут, складывается, потому что более недорогие объекты жилой недвижимости быстрее реализуются. На рынке остаются площади по цене выше средней. Получается искусственно завышенный рост цен», - комментирует Светлана.