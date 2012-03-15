С начала года тюменская недвижимость не выросла в цене

Она отмечает, что в некоторых сегментах есть изменения, но они незначительны. Продолжительный период прирост отмечался в сегменте квартир формата эконом. Тем не менее, продавцы такого жилья не рискуют повышать стоимость квадратного метра, поскольку их цель – реализовать объекты. Также можно вспомнить, что местные власти не раз убеждали застройщиков эконом-жилья не повышать цены.