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Задачки дачников решит «горячая линия»

14 марта 2012, 11:30
С открытием дачного сезона стоит напомнить дачникам и садоводам, как должны быть оформлены их земельные участки, и как провести процедуру оформления.

Для этого 23 марта организована «горячая линия», проведет которую департамент земельных ресурсов администрации города Тюмени.

«Горячая линия» осветит вопросы оформления прав граждан на земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, а также на объекты недвижимости, расположенные на таких земельных участках. А также специалисты ведомства расскажут о содействии администрации города Тюмени малоимущим гражданам в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ».

«Горячая линия» состоится 23 марта с 14 до 16 часов по телефонам: 50-84-33, 46-17-05, сообщает пресс-служба городской администрации.

#Новости#Земельное законодательство#Дачи#Недвижимость#Женя#Общество
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