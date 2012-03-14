В центре Тюмени будет новый крытый каток

К концу года горожане получат новый крытый каток в самом центре Тюмени – на пересечении улиц Котельщиков и М.Горького. С увеличением его посетителей тюменцы получат и новую проблему – транспортную.
«Сначала здесь строилась школа олимпийского резерва «Прибой», а теперь, с 2009 года, - крытый каток – тоже «Прибой»», - рассказал сегодня на строительной площадке катка заместитель начальника Главного управления строительства и ЖКХ Андрей Басов.
Сегодня здание школы радует спортсменов. А в 3-4 квартале 2012 года строители обещают сдать в эксплуатацию и каток. Он будет соединен с существующей школой переходом.
Двухэтажное здание катка полностью готово, ведутся работы по монтажу инженерных систем и отделочные работы. Сама же ледовая аренда готова лишь на 10%. Если рассмотреть строение, то конфигурация его довольно сложная и необычная, в этом заслуга проектировщиков. Спортивное поле размером 33,8 на 60 метров. Также в здании будут все удобства для спортсменов и проведения мероприятий: душевые, раздевалки, сушильные комнаты, а также комментаторские и тренерские помещения, фито-бар и т.д. Трибуны вместят 264 зрителя.
Как отметил Андрей Басов, этот объект финансировался не только за счет областного бюджета, но и за счет федерального, в основном, это средства на холодильное оборудование для катка, что является основной начинкой здания.
Сложный вопрос – парковка. «Парковки, которые здесь предусмотрены, наверное, не покрывают потребности горожан в них. Проблема есть, - не отрицает Андрей Басов, - Мы работаем над ней, стараясь все места свободные, в том числе территории под снесенными домами, обустраивать под парковки». Тем не менее, уже сегодня, когда каток еще не принимает посетителей, вокруг школы «Прибой» скапливается большое число автомобилей, особенно в часы пик, когда после занятий в школах, родители везут детей заниматься спортом.