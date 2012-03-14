В центре Тюмени будет новый крытый каток

Сложный вопрос – парковка. «Парковки, которые здесь предусмотрены, наверное, не покрывают потребности горожан в них. Проблема есть, - не отрицает Андрей Басов, - Мы работаем над ней, стараясь все места свободные, в том числе территории под снесенными домами, обустраивать под парковки». Тем не менее, уже сегодня, когда каток еще не принимает посетителей, вокруг школы «Прибой» скапливается большое число автомобилей, особенно в часы пик, когда после занятий в школах, родители везут детей заниматься спортом.