Уничтожение боеприпасов может разрушить постройки?

в населенном пункте.
На встрече главы Тюменского района Владимира Гультяева и командира воинской части, занимающейся утилизацией боеприпасов, Станислава Семерни многие жители Левашей жаловались на то, что их дома не выдерживают опасного соседства и начинают разрушаться.
Представители министерства обороны в очередной раз заверили всех, что они в полной мере осознают свою ответственность перед населением и готовы компенсировать нанесенный ущерб. Правда желающим получить компенсацию придется с помощью экспертизы доказывать, что разрушение построек произошло именно в результате действий военных, сообщает управление информационной политики администрации Тюменского района.
Станислав Семерня рассказал жителям деревни о том, что уничтожение выслуживших свой срок боеприпасов является важной государственной задачей. Военным задан жесткий график утилизации. Нарушить его они не имеют права. Ежедневно саперы должны уничтожать по 80 тонн боеприпасов. Это позволит завершить все работы до 25 ноября, как и указано в приказе командующего округом.
«Мы очень внимательно относимся ко всем жалобам жителей района, поступающим в наш адрес. В этой связи я рассчитываю на тесное взаимодействие с представителями минобороны. Сегодня было озвучено, что в ближайший месяц военные перейдут на новый способ утилизации боеприпасов. Он позволит утилизировать большие объемы боеприпасов методом выжигания, что в конечном итоге приведет к уменьшению количества подрывов и снижению их мощности. Сейчас апробированием нового метода занимаются специалисты Уральского завода пиротехнических изделий, которые уже прибыли на полигон», - подвел итог встречи глава Тюменского района.