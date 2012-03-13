Уничтожение боеприпасов может разрушить постройки?

«Мы очень внимательно относимся ко всем жалобам жителей района, поступающим в наш адрес. В этой связи я рассчитываю на тесное взаимодействие с представителями минобороны. Сегодня было озвучено, что в ближайший месяц военные перейдут на новый способ утилизации боеприпасов. Он позволит утилизировать большие объемы боеприпасов методом выжигания, что в конечном итоге приведет к уменьшению количества подрывов и снижению их мощности. Сейчас апробированием нового метода занимаются специалисты Уральского завода пиротехнических изделий, которые уже прибыли на полигон», - подвел итог встречи глава Тюменского района.