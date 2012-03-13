Проблемные строительные объекты возьмет на контроль МВД

«Мы понимаем, что каждая строительная фирма, вступающая в стадию банкротства предприятия, дело резонансное. Каждый недостроенный дом - это десятки и сотни обманутых людей. Дольщики выступают инициаторами обращений в органы МВД в индивидуальном порядке и по факту мы имеем разрозненные заявления, направленные изначально в территориальные подразделения Управления. Я обращаюсь ко всем арбитражным управляющим, кто в настоящее время управляет строительными компаниями, в отношении которых введена процедура банкротства: направляйте срочно письма в областное Управление на имя начальника Управления МВД России по Тюменской области генерал-майора полиции Михаила Корнеева. И дело автоматически будет поставлено на личный контроль первого руководителя. Это касается любых вопросов, связанных с дольщиками, криминальными банкротствами, проблемами при банкротстве и рейдерством… Мы готовы незамедлительно реагировать на ваши обращения: сообщайте по телефону, пишите письма и мы примем оперативные меры», - прокомментировал Начальник отдела УЭБ и ПК Управления Алексей Полищук.