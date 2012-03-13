Проблемные строительные объекты возьмет на контроль МВД

Из 65 проблемных объектов строительства, зарегистрированных в начале 2011 года в Тюмени, введено в эксплуатацию 12. Такие данные озвучил на совещании по рассмотрению вопросов, связанных с повышением эффективности осуществления процедур банкротства застройщиков, привлекающих денежные средства граждан для финансирования строительства многоквартирных жилых домов, заместитель руководителя управления федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии Владимир Кораблев.
Всего на совещании были заслушаны 6 докладов арбитражных управляющих: ЗАО «Техно», ООО «Домостроительная компания Союз-2000», ООО «Научно-технический центр», ООО «Зодчие», ООО «СтройКапиталВек» и А ЗАО «Строительная компания Промжелдортранс-Тюмень». Дом компании «Техно» введен в эксплуатацию, по остальным объектам все еще предпринимаются различные действия, сообщает пресс-центр Управления Росреестра по Тюменской области.
Помощь в решении вопросов, связанных с банкротством, предложило Управление МВД Российской Федерации по Тюменской области. В настоящее время в Управлении МВД России по Тюменской области создан и действует специализированный отдел, который целенаправленно занимается расследованием банкротств и рейдерства, в том числе и в строительной сфере.
«Мы понимаем, что каждая строительная фирма, вступающая в стадию банкротства предприятия, дело резонансное. Каждый недостроенный дом - это десятки и сотни обманутых людей. Дольщики выступают инициаторами обращений в органы МВД в индивидуальном порядке и по факту мы имеем разрозненные заявления, направленные изначально в территориальные подразделения Управления. Я обращаюсь ко всем арбитражным управляющим, кто в настоящее время управляет строительными компаниями, в отношении которых введена процедура банкротства: направляйте срочно письма в областное Управление на имя начальника Управления МВД России по Тюменской области генерал-майора полиции Михаила Корнеева. И дело автоматически будет поставлено на личный контроль первого руководителя. Это касается любых вопросов, связанных с дольщиками, криминальными банкротствами, проблемами при банкротстве и рейдерством… Мы готовы незамедлительно реагировать на ваши обращения: сообщайте по телефону, пишите письма и мы примем оперативные меры», - прокомментировал Начальник отдела УЭБ и ПК Управления Алексей Полищук.
Обратиться за консультацией в отдел УЭБ и ПК Управления МВД Российской Федерации по Тюменской области можно по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 50, каб. 14, тел.: 79-49-54 – начальник отдела Алексей Евгеньевич Полищук.