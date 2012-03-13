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Чья земля под домами в Комарово?

13 марта 2012, 09:27
Срок действия договоров аренды на земельные участки в 5 и 6 кварталах жилого района Комарово города Тюмени заканчивается 20 апреля 2012 года.

То есть на все действия, связанные с оформлением прав на земельные участки, остается около месяца. О том, что владельцам домов в поселке необходимо поторопиться, сообщает Областной фонд развития жилищного строительства Тюменской области.

В сообщении Фонда отмечается, что часть граждан, заключивших с Фондом договор уступки права аренды, не произвели государственную регистрацию данных договоров либо не предоставили в Фонд информации о проведенной процедуре государственной регистрации. Таким образом, оформить земельные участки необходимо в кратчайшие сроки. Для этого нужно обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области (ул. М.Горького, 76, 2 этаж) для регистрации договора уступки и соглашения о внесении изменений в договор аренды земельного участка (при наличии соглашения). Если данная регистрация произведена, необходимо вернуть в Фонд зарегистрированные экземпляры вышеуказанных документов.

Для продления договора аренды или выкупа земельного участка необходимо обращаться по адресу: ул. Водопроводная, 12, 1 окно.

Телефоны для справок: (3452) 22-10-73, 22-10-99.

#Новости#Комарово#Земельное законодательство#Недвижимость#Женя#Общество
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