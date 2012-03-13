Чья земля под домами в Комарово?

В сообщении Фонда отмечается, что часть граждан, заключивших с Фондом договор уступки права аренды, не произвели государственную регистрацию данных договоров либо не предоставили в Фонд информации о проведенной процедуре государственной регистрации. Таким образом, оформить земельные участки необходимо в кратчайшие сроки. Для этого нужно обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области (ул. М.Горького, 76, 2 этаж) для регистрации договора уступки и соглашения о внесении изменений в договор аренды земельного участка (при наличии соглашения). Если данная регистрация произведена, необходимо вернуть в Фонд зарегистрированные экземпляры вышеуказанных документов.