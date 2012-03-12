В Тюмени продолжатся ремонты домов

Законопроектом о внесении изменений в областной бюджет на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов предлагается увеличить доходы и расходы областного бюджета на сумму 218 967 тысяч рублей за счет средств, выделяемых государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Средства планируется направить на проведение капитального ремонта многоквартирных домов – 100 860 тысяч рублей и переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 118 107 тысяч рублей, сообщили в управление по обеспечению информационной политики Тюменской областной Думы.