В Тюмени продолжатся ремонты домов

Вопрос финансирования программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, а также проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов обсудили парламентарии на заседании комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной Думы.
Законопроектом о внесении изменений в областной бюджет на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов предлагается увеличить доходы и расходы областного бюджета на сумму 218 967 тысяч рублей за счет средств, выделяемых государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Средства планируется направить на проведение капитального ремонта многоквартирных домов – 100 860 тысяч рублей и переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 118 107 тысяч рублей, сообщили в управление по обеспечению информационной политики Тюменской областной Думы.
«Планируется расселение 177 семей из 25 многоквартирных домов. Эта программ будет работать на территории Ялуторовска и Заводоуковска, - прокомментировала заместитель Губернатора Тюменской области, директор департамента финансов Татьяна Крупина. - Что касается капитального ремонта многоквартирных домов, то планируется провести ремонт 54 многоквартирных домов городов: Ишима, Тобольска, Тюмени и Тюменского района».