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Когда выдадут земельные участки многодетным семьям

12 марта 2012, 11:57
Перечень земельных участков, которые согласно законодательству должны выдавать многодетным семьям Тюмени, уже формируются.

Об этом сообщили сегодня в «Фонде имущества Тюменской области».

Согласно постановлению Правительства Тюменской области от 13.02.2012 № 47-п «О внесении изменений в постановление от 10.10.2011 № 340-п», функции по обеспечению реализации департаментом имущественных отношений Тюменской области полномочий по бесплатному предоставлению земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей возлагаются на государственное казенное учреждение Тюменской области «Фонд имущества Тюменской области».

При этом функции формирования земельных участков и составления списков семей-участников программы выполняет областной департамент имущественных отношений. Фонд имущества будет направлять семьям уведомления о предоставлении участков им.

По данным ГКУ ТО «ФИТО», на сегодня более 1,5 тысячи семей Тюмени зафиксированы в списках. По предварительной информации, перечни сформированных участков могут поступить в учреждение в течение двух недель.

#Новости#Многодетные семьи#Земельное законодательство#Недвижимость#Женя#Общество
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