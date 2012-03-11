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Оформляем дачу: задаем вопросы – получаем ответы

11 марта 2012, 10:24
Об оформлении прав на земельные участки, в том числе дачные и садовые, расскажут специалисты департамента земельных ресурсов администрации города Тюмени.

Об оформлении прав на земельные участки, в том числе дачные и садовые, расскажут специалисты департамента земельных ресурсов администрации города Тюмени в рамках «горячей» линии. К участию приглашают горожан.

В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы оформления прав граждан на земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, а также на объекты недвижимости, расположенные на таких земельных участках; о содействии администрации города Тюмени малоимущим гражданам в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ.

«Горячая» линия состоится 23 марта 2012 года с 14 до 16 часов по телефонам: 50-84-33, 46-17-05, сообщает пресс-служба городской администрации.

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