Где выбрать дом своей мечты?

Посетитель мероприятия сможет получить консультации по всем типам загородной недвижимости, познакомиться с ведущими застройщиками коттеджных поселков, выбрать участков и домов по основным направлениям пригорода Тюмени.
По словам организаторов – регионального агентства «Этажи», выставка загородной недвижимости – идеальный вариант для тех, кому надоело бесконечное давление города, пыль, суета, кто желает дышать полной грудью, отдыхать вечером с семьей на свежем воздухе, быть уверенным за здоровье своих детей. А как приятно подавать семье на стол только безопасные продукты, которые росли на ваших глазах. У загородного дома огромное число преимуществ, даже елку на Новый год вы сможете наряжать ту, что посадили сами, на своей земле. И при этом нет опасений, что вы будете долго добираться до работы – по объездному пути времени на дорогу даже меньше, чем при перемещении из микрорайонов в центр города.
Специально для всех желающих на выставке с 13 до 16 часов будут организованы экскурсии по основным трактам, подробный просмотр коттеджей, дач и земельных участков.
На рынке загородной недвижимости на сегодня около 4000 предложений, по данным агентства. Более 1000 из них доступны по программе «Молодая семья». Сэкономить средства в семейном бюджете клиентам РАН «Этажи» можно с помощью льгот у банков-партнеров. Это и снижение ставки по кредиту, и сокращение или отмена комиссии банка, и ускоренный срок рассмотрения заявки.
По оценкам экспертов, сейчас, в марте, цены на загородные объекты еще «подморожены», и на рынке загородной недвижимости есть предложения, идеально отвечающие соотношению цена/качество. О том, какое из них будет наиболее выгодно конкретно для вас, вы можете узнать, обратившись к представителю любого из банков-партнеров РАН «Этажи». Специалист банка поможет вам сделать примерные расчеты выплат по ипотечной программе, а опытные риелторы компании помогут вам подобрать дом, который будет максимально отвечать вашим запросам, и который станет для вас уютным семейным гнездышком, а когда-нибудь, возможно, даже родовым поместьем.
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