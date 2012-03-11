Где выбрать дом своей мечты?

По словам организаторов – регионального агентства «Этажи», выставка загородной недвижимости – идеальный вариант для тех, кому надоело бесконечное давление города, пыль, суета, кто желает дышать полной грудью, отдыхать вечером с семьей на свежем воздухе, быть уверенным за здоровье своих детей. А как приятно подавать семье на стол только безопасные продукты, которые росли на ваших глазах. У загородного дома огромное число преимуществ, даже елку на Новый год вы сможете наряжать ту, что посадили сами, на своей земле. И при этом нет опасений, что вы будете долго добираться до работы – по объездному пути времени на дорогу даже меньше, чем при перемещении из микрорайонов в центр города.