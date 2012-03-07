Торговые площади – в собственность, офисные – в наем

Коммерческая недвижимость, расположенная в микрорайонах Тюмени, вызывает массу споров – какая она должна быть, где располагаться, и чем должна наполняться. В любом случае, в первую очередь вызывает интерес первая линия, где большая проходимость, как транспортного потока, так и пешеходов. Яркий пример сформированных таким образом коммерческих территорий в Тюменском микрорайоне: здесь, вдоль улицы Пермякова, первые этажи жилых домов заполнены коммерческими проектами, внутри же микрорайона (особенно в домах ТДСК) практически нет коммерческих площадей в жилых домах.