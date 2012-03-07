nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Торговые площади – в собственность, офисные – в наем

7 марта 2012, 11:40
В Тюмени большим спросом пользуются небольшие торговые и офисные площади. При этом торговые помещения предпочитают приобретать в собственность, а офисные – арендовать.

В Тюмени большим спросом пользуются небольшие торговые и офисные площади. При этом торговые помещения предпочитают приобретать в собственность, а офисные – арендовать. Так считают специалисты агентства недвижимости «Новый город».

С начала года на рынке коммерческой недвижимости особых перемен нет, отмечают в агентстве. Этот рынок насыщен как спросом, так и предложением, поэтому у покупателей есть возможность тщательно подбирать себе нужное помещение.

Традиционно, большим спросом пользуется торговые площади средней площадью 30-50 квадратных метров, то есть совсем небольшие. Если говорить об офисных помещениях, также предпочтительны небольшие территории, порядка 30-40 квадратных метров, желательно с несколькими комнатами. Причем, торговые чаще покупают, офисные – арендуют.

Коммерческая недвижимость, расположенная в микрорайонах Тюмени, вызывает массу споров – какая она должна быть, где располагаться, и чем должна наполняться. В любом случае, в первую очередь вызывает интерес первая линия, где большая проходимость, как транспортного потока, так и пешеходов. Яркий пример сформированных таким образом коммерческих территорий в Тюменском микрорайоне: здесь, вдоль улицы Пермякова, первые этажи жилых домов заполнены коммерческими проектами, внутри же микрорайона (особенно в домах ТДСК) практически нет коммерческих площадей в жилых домах.

«В спальных районах стоит покупать торговую недвижимость, если ты четко определяешь, для чего тебе данная недвижимость нужна. Высоким спросом пользуются помещения под аптеки, парикмахерские, продуктовые магазины» – комментирует Наталья Мансурова, специалист по коммерческой недвижимости АН «Новый Город».

Торговые помещения в центре города с отдельным входом также интересны потребителям, но предложение такое практически отсутствует. Со стороны застройщиков хотелось бы увидеть больше работы в этом направлении, считают специалисты.

У коммерческой недвижимости в среднем срок экспозиции дольше, чем жилой, и это объяснимо: во-первых, такая недвижимость требуется реже, чем жилая, во-вторых, продавец не торопится продать свою недвижимость в короткие сроки, а, наоборот, по самой выгодной цене.

Но многие специалисты по недвижимости сходятся во мнении, что в последние годы коммерческая недвижимость стала развиваться активнее, тюменский рынок привлекателен как для инвесторов, так и для предпринимателей.

#Новости#Ан новый город#Коммерческая недвижимость#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25