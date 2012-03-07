Торговые площади – в собственность, офисные – в наем

В Тюмени большим спросом пользуются небольшие торговые и офисные площади. При этом торговые помещения предпочитают приобретать в собственность, а офисные – арендовать. Так считают специалисты агентства недвижимости «Новый город».
С начала года на рынке коммерческой недвижимости особых перемен нет, отмечают в агентстве. Этот рынок насыщен как спросом, так и предложением, поэтому у покупателей есть возможность тщательно подбирать себе нужное помещение.
Традиционно, большим спросом пользуется торговые площади средней площадью 30-50 квадратных метров, то есть совсем небольшие. Если говорить об офисных помещениях, также предпочтительны небольшие территории, порядка 30-40 квадратных метров, желательно с несколькими комнатами. Причем, торговые чаще покупают, офисные – арендуют.
Коммерческая недвижимость, расположенная в микрорайонах Тюмени, вызывает массу споров – какая она должна быть, где располагаться, и чем должна наполняться. В любом случае, в первую очередь вызывает интерес первая линия, где большая проходимость, как транспортного потока, так и пешеходов. Яркий пример сформированных таким образом коммерческих территорий в Тюменском микрорайоне: здесь, вдоль улицы Пермякова, первые этажи жилых домов заполнены коммерческими проектами, внутри же микрорайона (особенно в домах ТДСК) практически нет коммерческих площадей в жилых домах.
«В спальных районах стоит покупать торговую недвижимость, если ты четко определяешь, для чего тебе данная недвижимость нужна. Высоким спросом пользуются помещения под аптеки, парикмахерские, продуктовые магазины» – комментирует Наталья Мансурова, специалист по коммерческой недвижимости АН «Новый Город».
Торговые помещения в центре города с отдельным входом также интересны потребителям, но предложение такое практически отсутствует. Со стороны застройщиков хотелось бы увидеть больше работы в этом направлении, считают специалисты.
У коммерческой недвижимости в среднем срок экспозиции дольше, чем жилой, и это объяснимо: во-первых, такая недвижимость требуется реже, чем жилая, во-вторых, продавец не торопится продать свою недвижимость в короткие сроки, а, наоборот, по самой выгодной цене.
Но многие специалисты по недвижимости сходятся во мнении, что в последние годы коммерческая недвижимость стала развиваться активнее, тюменский рынок привлекателен как для инвесторов, так и для предпринимателей.