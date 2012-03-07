Минрегион готовит новые правила энергоэффективности зданий

В существующим варианте, в частности, предусматривается, что данные требования приведут к суммарной удельной годовой экономии расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение на 15% по отношению к базовому уровню со дня вступления в силу требований энергетической эффективности, на 30% по отношению к базовому уровню с 1 января 2016 года и на 40% по отношению к базовому уровню с 1 января 2020 года.