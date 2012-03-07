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Минрегион готовит новые правила энергоэффективности зданий

7 марта 2012, 14:23
Министерство регионального развития Российской Федерации подготовило проект приказа «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

Министерство регионального развития Российской Федерации подготовило проект приказа «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», сообщает НП «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области».

С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте министерства. Там же до 12 марта 2012 года принимаются экспертные заключения.

В существующим варианте, в частности, предусматривается, что данные требования приведут к суммарной удельной годовой экономии расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение на 15% по отношению к базовому уровню со дня вступления в силу требований энергетической эффективности, на 30% по отношению к базовому уровню с 1 января 2016 года и на 40% по отношению к базовому уровню с 1 января 2020 года.

Фото с сайта actualcomment.ru

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