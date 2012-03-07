Минрегион готовит новые правила энергоэффективности зданий

Министерство регионального развития Российской Федерации подготовило проект приказа «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», сообщает НП «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области».
С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте министерства. Там же до 12 марта 2012 года принимаются экспертные заключения.
В существующим варианте, в частности, предусматривается, что данные требования приведут к суммарной удельной годовой экономии расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение на 15% по отношению к базовому уровню со дня вступления в силу требований энергетической эффективности, на 30% по отношению к базовому уровню с 1 января 2016 года и на 40% по отношению к базовому уровню с 1 января 2020 года.
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