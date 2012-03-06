Тюменские риэлторы едут на ХV Национальный конгресс

Неизменный инициатор конгресса - Российская Гильдия Риэлторов - крупнейшее российское объединение профессионалов отрасли. Форум по праву считается событием номер один рынка недвижимости России и стран СНГ. По признанию многих участников конгресс стал решающим фактором рынка. Благодаря ему, у профессионалов, работающих в сфере недвижимости, расширяются возможности, обмена опытом и информацией, а это позитивно сказывается на перспективах бизнеса. Тем самым Национальный конгресс по недвижимости оказывает определенное влияние на тенденции в отрасли.