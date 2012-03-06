Тюменские риэлторы едут на ХV Национальный конгресс

Одно из самых масштабных мероприятий российского рынка недвижимости - ХV Национальный конгресс по недвижимости состоится в мае 2012 года в Санкт-Петербурге. Тюменские риэлторы планируют посетить эту встречу.
Участниками конгресса станут около 1000 делегатов из всех регионов России. К участию приглашены руководители Федеральных и региональных органов власти, видные общественные и политические деятели, ведущие эксперты рынка недвижимости России, США, стран Западной Европы и Китая. Конечно, тюменские риэлторы также собираются посетить мероприятие.
Среди гостей из Тюмени на участие в конгрессе уже зарегистрировались представители агентств недвижимости «Адвекс», «Город», «Этажи» а также «Региональный фонд развития рынка недвижимости». Этот список еще может быть расширен, так как регистрация участников продолжается.
Как прокомментировал свои планы гендиректор «Адвекс» Андрей Слотин, он просто обязан посетить это мероприятие, поскольку его задача участвовать в становлении профессии. «Обсуждение Закона о риэлторской деятельности почему-то затихло, а этот документ должен появиться», - считает он.
Неизменный инициатор конгресса - Российская Гильдия Риэлторов - крупнейшее российское объединение профессионалов отрасли. Форум по праву считается событием номер один рынка недвижимости России и стран СНГ. По признанию многих участников конгресс стал решающим фактором рынка. Благодаря ему, у профессионалов, работающих в сфере недвижимости, расширяются возможности, обмена опытом и информацией, а это позитивно сказывается на перспективах бизнеса. Тем самым Национальный конгресс по недвижимости оказывает определенное влияние на тенденции в отрасли.
В программу мероприятия входят: бизнес-туры в офисы, на объекты и строительные площадки ведущих риэлторских и девелоперских компаний Санкт-Петербурга и Ленинградской области; профильные секции по теории и практике брокерской деятельности и организации эффективной работы риэлторских компании; обучающие семинары по повышению квалификации; мастер-классы специалистов рынка недвижимости; круглые столы для профессиональных дискуссий по широкому кругу вопросов.