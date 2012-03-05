Съезд строительных СРО: отрасль успешно развивается

Последние три года принесли отрасли строительства гораздо больше, чем предыдущее десятилетие. Об этом сообщил глава Минрегиона России Виктор Басаргин на V съезде саморегулируемых организаций в строительстве 1 марта.
По словам министра, строительство демонстрирует опережающий рост по сравнению с другими отраслями экономики. «Только за последний год его объемы выросли в 70 регионах. Площади введенных зданий увеличились на 8,1%, по нежилым зданиям рост составил 9,8%. Сегодня жилые дома составляют 81% всех построенных площадей»,- сказал Виктор Басаргин. Напомним, что Тюменская область, по-прежнему среди лидеров по вводу жилья.
Глава Минрегиона подчеркнул, что строительство серьезно поддержало рынок труда, сообщает пресс-служба Министерства. «За год почти на 200 тысяч выросла численность работников в строительстве. Учитывая, что одно рабочее место в сфере строительства поддерживает занятость до 10 человек в смежных отраслях это очень серьезный результат. На десятки процентов возросло производство автокранов, лифтов, эскалаторов, бетономешалок и т.д., существенно возрос выпуск целого ряда изделий металлургической продукции»,- сказал Министр. Он уверен, что строительный комплекс продолжит усиливать влияние на отечественную экономику. За год число выданных разрешений на строительство выросло в 1,5 раза. Сейчас в стадии строительства 82 млн квадратных метров.
Как положительный результат работы, министр также отметил, что уже насчитывается 442 СРО в сфере строительства, объединяющих 143 тысячи предпринимателей и юридических лиц, численность работников которых достигла 3 млн человек.
В работе V съезда приняли участие 223 делегата с правом решающего голоса от 239 строительных СРО, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Среди присутствовавших также были представители федеральной исполнительной и законодательной власти, общественных организаций, профессиональных союзов и объединений.
Среди представителей тюменского НП «СРОСТО» участие в съезде приняли генеральный директор ЗАО УК «Статус» Сергей Медведев, генеральный директор ОАО «АИЖК по Тюменской области» Рустам Самкаев, директор ООО «Транспромжилстрой-2005» Сергей Киселев.