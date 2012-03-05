nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Съезд строительных СРО: отрасль успешно развивается

5 марта 2012, 12:31
Последние три года принесли отрасли строительства гораздо больше, чем предыдущее десятилетие. Об этом сообщил глава Минрегиона России Виктор Басаргин.

Последние три года принесли отрасли строительства гораздо больше, чем предыдущее десятилетие. Об этом сообщил глава Минрегиона России Виктор Басаргин на V съезде саморегулируемых организаций в строительстве 1 марта.

По словам министра, строительство демонстрирует опережающий рост по сравнению с другими отраслями экономики. «Только за последний год его объемы выросли в 70 регионах. Площади введенных зданий увеличились на 8,1%, по нежилым зданиям рост составил 9,8%. Сегодня жилые дома составляют 81% всех построенных площадей»,- сказал Виктор Басаргин. Напомним, что Тюменская область, по-прежнему среди лидеров по вводу жилья.

Глава Минрегиона подчеркнул, что строительство серьезно поддержало рынок труда, сообщает пресс-служба Министерства. «За год почти на 200 тысяч выросла численность работников в строительстве. Учитывая, что одно рабочее место в сфере строительства поддерживает занятость до 10 человек в смежных отраслях это очень серьезный результат. На десятки процентов возросло производство автокранов, лифтов, эскалаторов, бетономешалок и т.д., существенно возрос выпуск целого ряда изделий металлургической продукции»,- сказал Министр. Он уверен, что строительный комплекс продолжит усиливать влияние на отечественную экономику. За год число выданных разрешений на строительство выросло в 1,5 раза. Сейчас в стадии строительства 82 млн квадратных метров.

Как положительный результат работы, министр также отметил, что уже насчитывается 442 СРО в сфере строительства, объединяющих 143 тысячи предпринимателей и юридических лиц, численность работников которых достигла 3 млн человек.

В работе V съезда приняли участие 223 делегата с правом решающего голоса от 239 строительных СРО, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Среди присутствовавших также были представители федеральной исполнительной и законодательной власти, общественных организаций, профессиональных союзов и объединений.

Среди представителей тюменского НП «СРОСТО» участие в съезде приняли генеральный директор ЗАО УК «Статус» Сергей Медведев, генеральный директор ОАО «АИЖК по Тюменской области» Рустам Самкаев, директор ООО «Транспромжилстрой-2005» Сергей Киселев.

#Новости#Ввод жилья#СРО#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25