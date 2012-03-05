Съезд строительных СРО: отрасль успешно развивается

Глава Минрегиона подчеркнул, что строительство серьезно поддержало рынок труда, сообщает пресс-служба Министерства. «За год почти на 200 тысяч выросла численность работников в строительстве. Учитывая, что одно рабочее место в сфере строительства поддерживает занятость до 10 человек в смежных отраслях это очень серьезный результат. На десятки процентов возросло производство автокранов, лифтов, эскалаторов, бетономешалок и т.д., существенно возрос выпуск целого ряда изделий металлургической продукции»,- сказал Министр. Он уверен, что строительный комплекс продолжит усиливать влияние на отечественную экономику. За год число выданных разрешений на строительство выросло в 1,5 раза. Сейчас в стадии строительства 82 млн квадратных метров.