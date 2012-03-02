Первые многодетные семьи района получили бесплатную землю

Начала работать закон Тюменской области «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей».
Вручение документов состоялось в Большом зале районной администрации. «Я поздравляю всех вас с этим знаменательным событием. С вас начинается большая программа, которая важна и для нас, как для районной администрации, но в первую очередь для самих жителей Тюменского района. Нам предстоит большая работа, но я уверен, что мы с ней справимся», - обратился к присутствующим заместитель главы Тюменского района Юрий Дезорцев.
Как сообщает управление информполитики, работа над реализацией закона стартовала еще в 2011 году. Тогда началась инвентаризация земельных участков на предмет возможности их предоставления под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей. Сегодня в Тюменском районе в качестве участников профильной программы зарегистрировано порядка 600 семей, имеющих 3 и более детей. Специалисты районной администрации заняты оформлением необходимых пакетов документов и изысканием подходящих земельных участков.