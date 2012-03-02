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Первые многодетные семьи района получили бесплатную землю

2 марта 2012, 13:31
Сегодня, 2 марта 2012 года, первые четыре семьи Тюменского района получили комплекты документов для регистрации права собственности на земельные участки.

Начала работать закон Тюменской области «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей».

Вручение документов состоялось в Большом зале районной администрации. «Я поздравляю всех вас с этим знаменательным событием. С вас начинается большая программа, которая важна и для нас, как для районной администрации, но в первую очередь для самих жителей Тюменского района. Нам предстоит большая работа, но я уверен, что мы с ней справимся», - обратился к присутствующим заместитель главы Тюменского района Юрий Дезорцев.

Как сообщает управление информполитики, работа над реализацией закона стартовала еще в 2011 году. Тогда началась инвентаризация земельных участков на предмет возможности их предоставления под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей. Сегодня в Тюменском районе в качестве участников профильной программы зарегистрировано порядка 600 семей, имеющих 3 и более детей. Специалисты районной администрации заняты оформлением необходимых пакетов документов и изысканием подходящих земельных участков.

#Новости#Многодетные семьи#Земельное законодательство#Недвижимость#Женя#Общество
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