Аренда жилья: вам нужна информация или квартира?

В Тюмени вновь активизировались компании, которые предлагают в аренду не конкретные квартиры, а лишь информацию о них. При этом стоимость услуги довольно низкая – именно на это и реагируют горожане.
На форуме NashGorod.ru уже несколько лет в одной из тем ведется обсуждение подобных контор. У них несколько названий, несколько адресов, но суть везде похожая: компания берет оплату, а взамен предоставляют список адресов и телефонов, но в итоге арендовать какую-то квартиру из списка не удается – все объекты, либо уже сданные, либо на другом конце провода вообще агентство.
На днях в теме появился новый отзыв. Пользователь сайта guffa призывает не попадаться на удочку посредников, которые обещают предоставить услугу за очень низкую цену. «Но заплатив дешевле, вы кроме договора (подписав который Вы не имеете к ним претензий) получаете телефоны, адреса (по смс или на бумаге) квартир совсем не подходят по вашим требованиям, уже сданы, когда то сдавались, или тупо телефоны агентов», - пишет она на форуме. «Для тех кто в поиске жилья: Вы конечно первым делам будите обзванивать объявления, где дешевле квартиры, будьте адекватней за 8000 р. – 9000 р. не бывает нормальных квартир, как это описано в «пустышках»- объявлениях. Это, скорее всего, и есть эти аферисты, или недобросовестные агенты по недвижимости. Что бы сэкономить ваше время: если Вас начинают звать в офис (якобы подобрать варианты)- это лохотрон, нужно смотреть квартиры, а не офис», - советует она.
В нескольких тюменских агентствах недвижимости подтвердили, что сталкиваются с так называемыми «информационщиками» постоянно. Специалисты уверены, что арендовать квартиру таким образом нереально. К такому выводу они пришли, потому что люди, которые уже заплатили информаторам по 3-4 тысяч рублей, в итоге обращаются в настоящие агентства недвижимости.
Рынок недвижимости довольно динамичный, если в аренду сдается квартира по приемлемой стоимости, она сразу находит арендатора. Именно поэтому походы в офис, куда зазывают «информационщики», - лишняя трата времени. Если квартира на самом деле есть – ее предлагают к просмотру и сдают.
«Информационные компании рекламируют «пустышки» и приглашают в офис. Клиенту рассказывают, что квартиры великолепны и осталось только встретиться с хозяевами, но для этого нужно заплатить, к примеру, 3 тысяч рублей + заключение договора. В итоге будущий арендатор получает список телефонов, звонит – и начинается «карусель». Как правило, квартиры в списке с различных сайтов, и они уже сданы или не сдавались. Неоднократно такие люди звонили мне, хотя я риэлтор. Но заключенный договор говорит о том, что информацию вы получили верную, но, увы, опоздали – объекты сданы», - комментирует риэлтор одного из тюменских агентств недвижимости. По его данным, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Тюмени 12-15 тысяч рублей, двухкомнатной – 15-20 тысяч. При этом, бывают объекты по заниженным ценам, но они сдаются очень быстро. Комиссия в агентствах порядка 50-100% от арендной стоимости.