Аренда жилья: вам нужна информация или квартира?

На днях в теме появился новый отзыв. Пользователь сайта guffa призывает не попадаться на удочку посредников, которые обещают предоставить услугу за очень низкую цену. «Но заплатив дешевле, вы кроме договора (подписав который Вы не имеете к ним претензий) получаете телефоны, адреса (по смс или на бумаге) квартир совсем не подходят по вашим требованиям, уже сданы, когда то сдавались, или тупо телефоны агентов», - пишет она на форуме. «Для тех кто в поиске жилья: Вы конечно первым делам будите обзванивать объявления, где дешевле квартиры, будьте адекватней за 8000 р. – 9000 р. не бывает нормальных квартир, как это описано в «пустышках»- объявлениях. Это, скорее всего, и есть эти аферисты, или недобросовестные агенты по недвижимости. Что бы сэкономить ваше время: если Вас начинают звать в офис (якобы подобрать варианты)- это лохотрон, нужно смотреть квартиры, а не офис», - советует она.