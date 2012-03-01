Куда идти дольщику, если застройщик – банкрот

Разобраться в этом вопросе помогут специалисты Тюменской областной общественной организации защиты прав потребителей.
Например, в отношении застройщика СМП «Вираж», который возводил многоквартирный жилой дом на улице Дружбы в Тюмени, продолжается процедура банкротства с 2011 года. «Несмотря на то, что дом фактически достроен, многие дольщики рискуют остаться без своих квартир, поскольку в отношении застройщика ведется процедура наблюдения. Соответственно, дольщики не могут оформить купленные жилплощади в собственность. Таким образом, если граждане не обратятся в суд, то их имущество может быть реализовано с торгов», - прокомментировал представитель общественной организации Александр Моисеев. Он уверен, что суд – это единственный возможный способ разрешения данной ситуации. Но в жизни возникают сложности – немногие граждане знают об изменениях законодательства и понимают необходимость быстрой подачи соответствующих заявлений.
В этой связи Тюменская областная общественная организация защиты прав потребителей организует бесплатную «горячую» линию, на которой дольщики смогут узнать, как грамотно выйти из трудной ситуации. Мероприятие стартует сегодня, 1 марта 2012 года. Телефон горячей линии и предварительная запись на прием по телефону 908-200 с 10 до 18 часов.
Фото с сайта izvestiaur.ru