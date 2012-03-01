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Инвесторам в сфере строительства поможет путеводитель

1 марта 2012, 16:36
На сайте официального портала органов государственной власти Тюменской области (admtyumen.ru) появился Путеводитель инвестора в сфере капитального строительства в Тюменской области.

Он размещен в разделе «Градостроительство».

Документ представляет собой схему действий, которые должен выполнить инвестор, приступающий к строительству или реконструкции объектов на территории региона, сообщает пресс-служба Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области.

В нем, в частности, указано, как получить информацию о градостроительном развитии территории и возможном разрешенном использовании земельных участков, размещены контактные данные архитекторов городов и районов юга Тюменской области, уточнены порядок выполнения инженерных изысканий и проектирования, условия прохождения государственной экспертизы проектной документации, получения разрешения на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию, а также порядок подключения к сетям инженерной инфраструктуры.

Фото с сайта mirinvest.ru

#Новости#Путеводитель инвестора#Градостроительная документация#Недвижимость#Женя#Общество
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