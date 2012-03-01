Инвесторам в сфере строительства поможет путеводитель

В нем, в частности, указано, как получить информацию о градостроительном развитии территории и возможном разрешенном использовании земельных участков, размещены контактные данные архитекторов городов и районов юга Тюменской области, уточнены порядок выполнения инженерных изысканий и проектирования, условия прохождения государственной экспертизы проектной документации, получения разрешения на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию, а также порядок подключения к сетям инженерной инфраструктуры.