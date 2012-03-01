Горожане обсудят проект планировки центрального квартала города

Соответствующе распоряжение о назначении мероприятия уже подписано в администрации города. На слушания приглашаются жители Тюмени, проживающие или зарегистрированные по месту жительства на этой территории, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, а также иные заинтересованные лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией запланированного там проекта.