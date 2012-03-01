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Горожане обсудят проект планировки центрального квартала города

1 марта 2012, 11:45
Жители города Тюмени обсудят планировку участка в центре города. Публичные слушания по территории в границах улиц Семакова – Урицкого – Кирова – Герцена намечены на 16 марта 2012 года.

Жители города Тюмени обсудят планировку участка в центре города. Публичные слушания по территории в границах улиц Семакова – Урицкого – Кирова – Герцена намечены на 16 марта 2012 года.

Соответствующе распоряжение о назначении мероприятия уже подписано в администрации города. На слушания приглашаются жители Тюмени, проживающие или зарегистрированные по месту жительства на этой территории, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, а также иные заинтересованные лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией запланированного там проекта.

Публичные слушания состоятся в конференц-зале департамента земельных ресурсов администрации города Тюмени (ул. Орджоникидзе, 24, 210). Информационные материалы по проекту планировки размещены в департаменте градостроительной политики администрации города Тюмени (ул. Орджоникидзе, 24, к. 326, 327, понедельник – четверг – с 9 до 18 часов, пятница – с 9 до 17 часов), сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.

Предложения и замечания принимаются там же, а также в день и время проведения публичных слушаний.

#Новости#План строительства#Публичные слушания#Недвижимость#Женя#Общество
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