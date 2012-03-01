Есть ли надежда на Генеральный план?

Генеральный план города не работает, потому что этот документ - лишь абстрактное будущее, какая-то цель, к которой мы стремимся. Документом предлагается возвести какие-то объекты, воплотить проекты до определенного срока. Но, если рассчитать средства, которые потребуются на исполнение поставленной задачи, их, скорее всего, не хватит. Как пример, архитектор привел опыт одного из городов: стоимость возведения улично-дорожной сети в этом городе к 2030 году по Генплану составила 255 млрд рублей. Если рассосредоточить эту стоимость по годам, то только на строительство дорог и мостов нужно затрачивать почти весь годовой местный бюджет, чтобы реализовать Генеральный план. Налицо несоответствие желания и возможностей. И такая ситуация повсеместна.