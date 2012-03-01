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Есть ли надежда на Генеральный план?

1 марта 2012, 13:01
Генеральный план города не работает, уверен Александр Ложкин, профессор Международной академии архитектуры, архитектор Бюро городских проектов (г.Пермь).

Свою точку зрения он изложил накануне на «Публичной лекции» в ТюмГАСУ.

«Даже вложив огромные деньги в проект, можно не получить той комфортной среды, которой хотелось бы. Потому что существующая модель градорегулирования не работает», - считает профессор.

Генеральный план города не работает, потому что этот документ - лишь абстрактное будущее, какая-то цель, к которой мы стремимся. Документом предлагается возвести какие-то объекты, воплотить проекты до определенного срока. Но, если рассчитать средства, которые потребуются на исполнение поставленной задачи, их, скорее всего, не хватит. Как пример, архитектор привел опыт одного из городов: стоимость возведения улично-дорожной сети в этом городе к 2030 году по Генплану составила 255 млрд рублей. Если рассосредоточить эту стоимость по годам, то только на строительство дорог и мостов нужно затрачивать почти весь годовой местный бюджет, чтобы реализовать Генеральный план. Налицо несоответствие желания и возможностей. И такая ситуация повсеместна.

В основу градостроительного проектирования должны лечь не абстрактные теоритические предположения, а конкретные проблемы города и предложения по улучшению ситуации в более короткие сроки - 6-12 лет, считает архитектор.

#Новости#Публичные лекции#Генплан#Градостроительная документация#Недвижимость#Женя#Общество
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