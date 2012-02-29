В субботу – на распродажу ипотеки

Желающие приобрести квартиру или дом смогут узнать о скидках и льготных условиях ипотечных программ, которые предлагают банки для клиентов агентства. Льготы по ипотеке с помощью ипотечных брокеров РАН «Этажи» можно получить от 15 ведущих банков: снизить процентную ставку, комиссию банка или ускоренно рассмотреть заявку по кредиту. Так, например, если взять в ипотеку на вторичное жилье 2 миллиона рублей в одном из крупнейших банков на 15 лет и внести первоначальный взнос 20%, то с учетом скидки на ставку в 1% можно сэкономить около 240 тысяч рублей, заявляют организаторы.