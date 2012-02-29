В субботу – на распродажу ипотеки

Одного желания купить квартиру недостаточно – нужны средства. И, если в ваших планах обратиться прибегнуть к ипотечному кредиту, отличный вариант знакомства с продуктом – Ипотечная ярмарка.
Мероприятие, объединяющее на одной площадке крупнейшие банки, квалифицированных специалистов по недвижимости и ипотечных брокеров. Здесь можно подобрать, и квартиру, и удобный кредит.
Теперь эта площадка разрослась и смело имеет статус областного мероприятия. Одновременно ярмарка пройдет в Тюмени, Нижневартовске, Сургуте и Новом Уренгое. Неизменные организаторы мероприятия – региональное агентство недвижимости «Этажи».
Каждый посетитель ярмарки сможет получить максимум полезной информации по приобретению жилья по ипотечным кредитам и программам государственной поддержки, таким как «Обеспечение жильем молодых семей» и «Субсидии бюджетникам». Ипотечные брокеры помогут сравнить программы различных банков и выбрать самую выгодную для каждого участника.
Также специалисты помогут подобрать необходимую недвижимость и грамотно оформить все документы. Кроме квартир на вторичном рынке и в новостройках, на ярмарке будут представлены объекты загородной и коммерческой недвижимости, доступные для приобретения по ипотеке.
Желающие приобрести квартиру или дом смогут узнать о скидках и льготных условиях ипотечных программ, которые предлагают банки для клиентов агентства. Льготы по ипотеке с помощью ипотечных брокеров РАН «Этажи» можно получить от 15 ведущих банков: снизить процентную ставку, комиссию банка или ускоренно рассмотреть заявку по кредиту. Так, например, если взять в ипотеку на вторичное жилье 2 миллиона рублей в одном из крупнейших банков на 15 лет и внести первоначальный взнос 20%, то с учетом скидки на ставку в 1% можно сэкономить около 240 тысяч рублей, заявляют организаторы.
На ярмарке будут представлены программы по ипотеке более 10 ведущих банков Тюмени и Тюменской области: Сбербанк, Запсибкомбанк, ВТБ-24, Ханты-мансийский банк, Газпромбанк, Росбанк, Уралсиб, Райффайзен и других. От каждого банка будут присутствовать специалисты, которые бесплатно проконсультируют по всем вопросам ипотеки, помогут произвести расчеты по выбранным кредитным схемам. Подать заявку на ипотеку можно будет прямо на ярмарке. Участие в мероприятии бесплатное.
В Тюмени мероприятие состоится 3 марта в Тюменском ЦУМе (ул. Орджоникидзе, 63 а, 3 этаж). Время проведения: с 10 до 17 часов.
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