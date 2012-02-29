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На что способен «электронный» Росреестр?

29 февраля 2012, 13:33
«Прямая» телефонная линия по теме «Предоставление сведений из учетных систем в электронном виде. Доступные сервисы информационного портала государственных услуг Росреестра» состоится 1 марта.

«Прямая» телефонная линия по теме «Предоставление сведений из учетных систем в электронном виде. Доступные сервисы информационного портала государственных услуг Росреестра» состоится 1 марта 2012 года в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.

На вопросы граждан ответят специалисты отдела выдачи информации о зарегистрированных правах и отдела контроля в сфере кадастрового учета объектов недвижимости Управления. Жители региона узнают о порядке предоставления сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и Государственного кадастра недвижимости (ГКН), о возможностях, которые предоставляют заявителям электронные сервисы Интернет-портала государственных услуг Росреестра.

«Прямая» телефонная линия состоится 1 марта 2012 года с 11.00 до 12.00 по телефону (3452) 43-28-43, сообщает пресс-центр управления.

Фото с сайта tatar-inform.ru

#Новости#Тюменский росреестр#Недвижимость#Женя#Общество
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