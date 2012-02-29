На что способен «электронный» Росреестр?

На вопросы граждан ответят специалисты отдела выдачи информации о зарегистрированных правах и отдела контроля в сфере кадастрового учета объектов недвижимости Управления. Жители региона узнают о порядке предоставления сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и Государственного кадастра недвижимости (ГКН), о возможностях, которые предоставляют заявителям электронные сервисы Интернет-портала государственных услуг Росреестра.