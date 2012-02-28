Масленица в 3-м Заречном прошла по-семейному: тепло и уютно

Особенным спросом у детворы пользовалось катания на санках. Конечно же, самые инициативные и активные были награждены призами и подарками. Вклад в поддержание хорошего настроения внес и ансамбль «Авось», исполняющий русские народные песни широко известные среди народа. Поэтому гости праздника имели возможность подпевать и даже танцевать под знакомые мелодии. Татьяна, жительница микрорайона, поделилась своими впечатлениями: «Настроение отличное, погода замечательная, даже успели попробовать вкусные блины. Я уже не первый раз принимаю участие в праздниках, которые устраивает «Комфортный дом». Организация как всегда на хорошем уровне». Другая жительница 3-го Заречного Светлана, которая недавно отметила новоселье, пришла отдыхать вместе с семьей: «Мы первый раз на таком празднике. Очень весело, ждем ни дождемся сжигания чучела. Спасибо за угощения. Наготовили и дома блинов, но на свежем воздухе они кажутся ещё вкуснее».