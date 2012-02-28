Масленица в 3-м Заречном прошла по-семейному: тепло и уютно

В прошедшие выходные тюменцы завершили празднование масленичной недели, которая проходила с 20 по 26 февраля. Жители 3-го Заречного не остались в стороне и в солнечный день прощеного воскресенья традиционно отмечали проводы зимы с угощениями, песнями и танцами.
К полудню выходного праздничная площадка в микрорайоне практически полностью была заполнена ребятней и их родителями, находившимися в предвкушении предстоящего события. Организаторы праздника – УК «Комфортный дом» встречали гостей горячим чаем и домашними блинами, которые пользовались большой популярностью.
Нарядные артисты цирковой студии «Звездная пыль» открыли проводы зимы веселой шоу-программой, собрав вокруг себя шумную детвору. Передав жителям заряд бодрости и отличного настроения, скоморохи и другие сказочные герои активно вовлекали детей в различные конкурсы. Родители в свою очередь поддерживали состязания между малышами, помогая прыгать детишкам через мегаскакалку, вспоминать четверостишия о матушке-зиме, отгадывать загадки и перетягивать канат.
Особенным спросом у детворы пользовалось катания на санках. Конечно же, самые инициативные и активные были награждены призами и подарками. Вклад в поддержание хорошего настроения внес и ансамбль «Авось», исполняющий русские народные песни широко известные среди народа. Поэтому гости праздника имели возможность подпевать и даже танцевать под знакомые мелодии. Татьяна, жительница микрорайона, поделилась своими впечатлениями: «Настроение отличное, погода замечательная, даже успели попробовать вкусные блины. Я уже не первый раз принимаю участие в праздниках, которые устраивает «Комфортный дом». Организация как всегда на хорошем уровне». Другая жительница 3-го Заречного Светлана, которая недавно отметила новоселье, пришла отдыхать вместе с семьей: «Мы первый раз на таком празднике. Очень весело, ждем ни дождемся сжигания чучела. Спасибо за угощения. Наготовили и дома блинов, но на свежем воздухе они кажутся ещё вкуснее».
Долгожданной кульминацией масленицы стало сжигание чучела, которое собрало вкруг всех празднующих. Под дружные крики собравшихся «Гори-гори ясно, чтобы не погасло», чучело запылало, забирая с собой весь груз прошедшей зимы, давая дорогу легкой и солнечной весне. Ещё одна жительница микрорайона Лидия Владимировна после окончания развлекательной программы отметила, что такие события – прекрасная возможность приобщить детей к традициям проведения народных праздников, встретиться и пообщаться с соседями.
Директор УК «Комфортный дом» Артем Завьялов считает, что праздник получился по-настоящему семейным и собрал большое количество жителей: «Когда подобные мероприятия проводились впервые, для жителей это было не совсем обычно. А сейчас соседи знакомятся друг с другом, дружат, поэтому совместное празднование входит в традицию. И сегодняшний день тому подтверждение. Мы видим много счастливых семей с детьми, занимающих активную жизненную позицию. Управляющая компания и дальше будет поддерживать развитие дружеских отношений. Наша основная задача – объединять людей, поддерживать атмосферу добрососедства и заботы о том месте, где мы живем».
Прошедшая Масленица говорят о том, что пора прятать сани и коньки, доставать лопаты и рассаду! Ведь в скором времени жители 3-го Заречного совместно с УК выдут на весенний субботник, в рамках которого будет проходить озеленение. А это означает, что в скором времени 3-й Заречный вновь зацветет яркими красками и станет ещё уютнее.