Тюменцам представят новую градостроительную модель

Развитие города – тема сегодня острая, обсуждаемая. Новую градостроительную модель развития применительно к крупному постсоветскому индустриальному городу представит в Тюмени Александр Ложкин, профессор Международной академии архитектуры, архитектор Бюро городских проектов (г.Пермь) в рамках проекта «Публичные лекции».
В рамках обсуждения и ожидаемого в ближайшем будущем принятия Генерального плана развития города Тюмени данная тема не может не вызвать живейшего интереса как профессионального сообщества (архитекторы, строители, инвесторы, органы власти), так и жителей города, не равнодушных к его судьбе, к его развитию. Каким быть городу? Как сделать его удобным и комфортным для жизни? Как уйти и реально ли уйти от «ручного» согласования проектов в разных инстанциях? И, наконец, как добиться того, чтобы Генеральный план города и сопутствующие ему документы стали действительно работающими документами, а не формальностью? На эти и другие вопросы призывает найти ответы в опыте наших соседей приглашенный лектор.
В Перми, напомним, вот уже несколько лет, проходит эксперимент по разработке и внедрению в практику принципиально новой для России градостроительной модели, абсолютно не похожей на все то, что делалось в отечественном градостроительстве до сих пор. Уникально и то, что данная работа инициирована и всячески поддерживается региональной и городской властями, которые видят в ней механизм пресечения депопуляции региона. «По сути, это первая попытка применить международно признанные градостроительные методики к крупному постсоветскому индустриальному городу», - комментирует один из инициаторов февральской лекции Андрей Табанаков, возглавляющий тюменское отделение Союза архитекторов России.
Организаторы диалог-площадки «Публичные лекции» ГК «ТИС» и еженедельник «Квартирный вопрос» рассчитывают на то, что заявленная тема послужит еще одним поводом для активного и заинтересованного обсуждения путей развития города Тюмени.
Напомним, что проект носит открытый, общественный характер, посещение лекций свободно.
Лекция ««Новая градостроительная модель: случай Перми» состоится 29 февраля 2012 года, начало: 16.00 в концертном зале СК «Зодчий» (ТюмГАСУ, ул. Луначарского, 2, вход со стороны ул. Казанской).