Тюменцам представят новую градостроительную модель

В рамках обсуждения и ожидаемого в ближайшем будущем принятия Генерального плана развития города Тюмени данная тема не может не вызвать живейшего интереса как профессионального сообщества (архитекторы, строители, инвесторы, органы власти), так и жителей города, не равнодушных к его судьбе, к его развитию. Каким быть городу? Как сделать его удобным и комфортным для жизни? Как уйти и реально ли уйти от «ручного» согласования проектов в разных инстанциях? И, наконец, как добиться того, чтобы Генеральный план города и сопутствующие ему документы стали действительно работающими документами, а не формальностью? На эти и другие вопросы призывает найти ответы в опыте наших соседей приглашенный лектор.