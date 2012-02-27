Масленица с блинами и на Range Rover

Не каждому повезло отметить Широкую Масленицу в окружении красоты, задора и веселья – в клубном поселке «Мирово Парк». Здесь собрались покупатели земельных участков в поселке, а также участники рынка недвижимости и журналисты.
Организатор – компания «Маск Эко» постаралась на славу. Гостей ждали угощения в виде блинов, сушек, глинтвейна и чая. Тонким вкусом вин порадовал гостей бутик «Три бокала». И, конечно, «горячая» программа. Присутствующие развлекались катанием на лошадях и собаках, боем подушками, киданием на дальность валенка, брали ледовый городок, перетягивали канат. Отдохнуть от всеобщего веселья можно было у нескольких костров, расположенных по периметру площадки, а также наслаждаясь выступлением артистов: богатырей, Бабы Яги, цыганского коллектива и т.д. Замерзнуть никому не удалось!
Сильная половина присутствующих налегала на тест-драйв автомобилей Range Rover – эта большая машина легко маневрирует по дорогам поселка. Детей же развлекала школа лидерства для молодежи «J-lider». Ребята водили хороводы, играли в «Кошки-мышки», разжигали костры, ходили на ходулях, прыгали через канат – в общем, отрывались по полной.
«Интересное, яркое мероприятие, – поделился впечатлениями гость праздника Сергей Сухарев, председатель совета директоров ГК «Адвекс». – Хорошо, что «Мирово Парк» возрождает русские традиции, причем делает это тонко, изящно, со вкусом!».
Гости смогли также оценить динамику строительства поселка. «Электричество в «Мирово Парке» уже есть, в настоящее время ведутся работы по газификации поселка», - отметил в приветственном слове директор по маркетингу и продажам Андрей Панасюк. Отметить можно, что подрос демонстрационный дом, а на соседнем участке появился сруб бани. Как отметил Андрей Петрович, такой сруб будет предлагаться покупателям земельных владений.
Напомним, проект «Мирово Парк» стартовал в июле 2012 года, за этот период продано 60 владений общей площадью 31,4 га. Как стало известно уже после праздника, покупка одного участка состоялась прямо на Масленичных гуляниях – вот так широко отдыхают в «Мирово Парке»!
Фотографии Евгения Шарова