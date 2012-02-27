Масленица с блинами и на Range Rover

Организатор – компания «Маск Эко» постаралась на славу. Гостей ждали угощения в виде блинов, сушек, глинтвейна и чая. Тонким вкусом вин порадовал гостей бутик «Три бокала». И, конечно, «горячая» программа. Присутствующие развлекались катанием на лошадях и собаках, боем подушками, киданием на дальность валенка, брали ледовый городок, перетягивали канат. Отдохнуть от всеобщего веселья можно было у нескольких костров, расположенных по периметру площадки, а также наслаждаясь выступлением артистов: богатырей, Бабы Яги, цыганского коллектива и т.д. Замерзнуть никому не удалось!