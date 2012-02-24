Мосты через Туру отремонтируют за счет областного бюджета

Одним из вопросов повестки дня было предложение утвердить перечень объектов муниципальной собственности для передачи их в государственную. К ним относится мост через реку Туру в створе ул. Челюскинцев и совмещенный – в створе ул. Мельникайте. Передача указанных мостов предлагается в целях реализации мероприятий по их реконструкции за счет средств бюджета Тюменской области.