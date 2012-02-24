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Мосты через Туру отремонтируют за счет областного бюджета

24 февраля 2012, 14:44
На внеочередном заседании постоянной комиссии по экономической политике 22 февраля депутаты определили, что два моста через Туру в Тюмени будут обслуживаться за счет областного бюджета.

Одним из вопросов повестки дня было предложение утвердить перечень объектов муниципальной собственности для передачи их в государственную. К ним относится мост через реку Туру в створе ул. Челюскинцев и совмещенный – в створе ул. Мельникайте. Передача указанных мостов предлагается в целях реализации мероприятий по их реконструкции за счет средств бюджета Тюменской области.

По итогам совещания и. о. директора департамента имущественных отношений А.К.Игнатьева сообщила, что данные обязательства будут реализовываться областным бюджетом.

Напомним, по словам замначальника Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области Андрея Басова, средства на реконструкцию этих объектов уже выделены. Работы на обоих объектах начнутся в текущем году.

#Новости#Мосты#Дорожное строительство#Андрей басов#Недвижимость#Женя#Общество
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