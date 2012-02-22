Владимир Якушев: на Лесобазе планируются серьезные работы

Как будет благоустраиваться район Лесобазы и территория Гилевской рощи, спросили горожане у губернатора Тюменской области Владимира Якушева в ходе «прямой линии», которая прошла накануне в прямом эфире телекомпании «Тюменское время» и на сайтах интернет-газеты «Вслух.ру» и информационного агентства «Тюменская линия».
«Мы видим, как обустраивается центр города, и это хорошо. Обижает, то, что на Лесобазе практически ничего не меняется, хотя мы живем в той же самой Тюмени. Не меняется наш двор, улицы и школы, в которые ходят наши дети. Кому-то повезло больше, они живут в центре, их дети ходят в отремонтированную школу, а у нас школа старая, старый зал для занятий физкультурой, детей часто продувает, и они болеют. Улица Республики, безусловно, стала красивой, но наша основная жизнь протекает на Лесобазе. Здесь когда-нибудь будут улучшения? Власть займется окраинами?», - спросили горожане.
Губернатор сказал, что благоустройство ведется в городе идет от центра к окраинам. «Мы стараемся сделать город привлекательным, отрабатываем так называемые гостевые маршруты, это все обоснованно и понятно. Это делается для того, чтобы притягивать сюда туристов», - сообщил губернатор. Он не согласен с тем. Что район Лесобазы не развивается. «Район за последние годы изменился. Построен новый микрорайон Тура, который будет благоустраиваться в этом году. Планируем провести там серьезные работы. Пока там не достает многих вещей, но работа продолжится. В 2011 году открылась поликлиника №13 — современная и комфортная. В прошлом году было принято решение, а летом мы его будем осуществлять, — на Лесобазе будет заложен стадион на огромном участке у школы №67. Жители Лесобазы получат возможность активно заниматься спортом. Кроме того, в последнее время на Лесобазе выполнены серьезные работы по обустройству дворов и дорог. Не скажу, что все идеально, но работы проводились», - пояснил он.
Что касается других окраин, то глава региона отметил, что муниципальный бюджет на развитие территорий формируется. Он может быть сформирован по двум принципам — по отраслевому и территориальному. Надо найти золотую середину между применением этих двух принципов, тогда момент отрыва центра города от окраин мы сможем сгладить. При формировании программ по этому году внесены такие корректировки внесли, чтобы окраины не были обижены. Плюс к тому, в городской администрации действовала специальная программа под названием «Окраина». «Еще отмечу, что когда мы из регионального бюджета формируем трансферты в муниципальные бюджеты, мы ни в коем случае не обращаем внимание, где находятся учреждения — школы, сады или другой социальный объект. Важны другие критерии — сколько лет зданию, какова там реальная обстановка. Именно при таком подходе мы сможем больше учитывать мнения жителей окраин. И конечно, надо делать все, чтобы и в центре города, и на окраинах все различия по благоустройству, дорогам, социальным объектам нивелировать».
В продолжение темы вопрос о Гилевской роще. «Будет ли она благоустроена и станет ли настоящим парком отдыха для горожан?», - спрашивают читатели интернет-газеты «Вслух.ру».
«Судьба Гилевской рощи должна стать предметом публичного обсуждения. Ни в коем случае будущее рощи не должно решаться в кабинетах чиновников. В противном случае мы получим массу вопросов, которые поступят от горожан. После того, как проект обустройства Гилевской рощи будет готов, он должен пройти публичные слушания, общественную экспертизу. Чем больше людей примет в этом участие, тем лучше. И только после этого мы должны приступить к его реализации. Не так много сегодня подобных территорий, не дай бог мы ее загубим. Потомки нам этого никогда не простят», - сказал Владимир Якушев.