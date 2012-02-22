Владимир Якушев: на Лесобазе планируются серьезные работы

Что касается других окраин, то глава региона отметил, что муниципальный бюджет на развитие территорий формируется. Он может быть сформирован по двум принципам — по отраслевому и территориальному. Надо найти золотую середину между применением этих двух принципов, тогда момент отрыва центра города от окраин мы сможем сгладить. При формировании программ по этому году внесены такие корректировки внесли, чтобы окраины не были обижены. Плюс к тому, в городской администрации действовала специальная программа под названием «Окраина». «Еще отмечу, что когда мы из регионального бюджета формируем трансферты в муниципальные бюджеты, мы ни в коем случае не обращаем внимание, где находятся учреждения — школы, сады или другой социальный объект. Важны другие критерии — сколько лет зданию, какова там реальная обстановка. Именно при таком подходе мы сможем больше учитывать мнения жителей окраин. И конечно, надо делать все, чтобы и в центре города, и на окраинах все различия по благоустройству, дорогам, социальным объектам нивелировать».