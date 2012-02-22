Велик ввод жилья, но квартир не хватает

Так, программы обеспечения жильем бюджетников, ветеранов могли бы быть расширены. А за ней дети-сироты получили бы долгожданные площади. «Только на 1 января 2012 года нам необходимо было приобрести 1 300 квартир для сирот. Такие квартиры должны быть однокомнатными – от 18 до 36 квадратных метров. И есть территории, где у нас особо остро стоит этот вопрос. Это Тобольск и Тобольский район, Ярковский, Тюменский и город Тюмень – словом, те районы, где были и есть детские дома, где сосредоточено большое количество детей-сирот, - пояснил Заболотный, - В прошлом году мы серьезно продвинулись вперед – приобрели около 600 квартир для этой категории населения, но тот «хвост», который ежегодно остается, и тот новый задел, который возникает ежегодно, не позволяет искоренить нам эту очередь. Поэтому она уменьшается, но не такими темпами, какими нам хотелось бы».