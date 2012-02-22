Велик ввод жилья, но квартир не хватает

Не смотря на то, что Тюменская область выполнила и перевыполнила план по вводу жилья, здесь отмечен явный недостаток квартир, подходящих под жилищные программы. Из-за этого дефицита местные власти не могут расширить эти программы, хотя этого очень бы хотелось. Об этом рассказал накануне на совещании, посвященном итогам строительного комплекса Тюменской области в 2011 году и планам на 2012 год, заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный.
Он пояснил, что госпрограммы, направленные на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, могли бы быть расширены, и область имеет на это ресурсы. Но этого не происходит, поскольку местный рынок недвижимости к такому количеству покупателей не готов. Программы «подогревают» рынок: увеличивается число покупателей на одну квартиру, отсюда - рост ее цены. То есть темпы строительства сегодня являются сдерживающим фактором для реализации ряда программ.
Так, программы обеспечения жильем бюджетников, ветеранов могли бы быть расширены. А за ней дети-сироты получили бы долгожданные площади. «Только на 1 января 2012 года нам необходимо было приобрести 1 300 квартир для сирот. Такие квартиры должны быть однокомнатными – от 18 до 36 квадратных метров. И есть территории, где у нас особо остро стоит этот вопрос. Это Тобольск и Тобольский район, Ярковский, Тюменский и город Тюмень – словом, те районы, где были и есть детские дома, где сосредоточено большое количество детей-сирот, - пояснил Заболотный, - В прошлом году мы серьезно продвинулись вперед – приобрели около 600 квартир для этой категории населения, но тот «хвост», который ежегодно остается, и тот новый задел, который возникает ежегодно, не позволяет искоренить нам эту очередь. Поэтому она уменьшается, но не такими темпами, какими нам хотелось бы».
«Вместе с «Фондом содействия реформированию ЖКХ» мы запустили серьёзную программу по сносу ветхого и аварийного жилья. Но, к сожалению, и она сегодня начинает давать сбой, потому что нужного жилья, которое сегодня мы могли бы приобретать, недостаточно, - добавил заместитель главы региона, - Правительство РФ выделяет ТО гранд 1 млрд 900 тысяч рублей, который мы по поручению губернатора также направляем на жилье, на снос ветхого и аварийного жилья. Но и эту программу в полном объеме в короткие сроки реализовать мы также не сможем».
В 2012 году планка ввода 1 млн 300 тысяч квадратных метров. Потребность рынка в жилье класса эконом порядка 70%, а на рынке такого формата всего около 50%, отметил на совещании директор РАН «Этажи» Ильдар Хусаинов. И эту «прореху» необходимо закрывать. «Да, завтра семья надумает расширяться, и ей понадобятся другие площади, но сегодня нам нужны малогабаритные квартиры», - подтвердил Заболотный.
Сегодня, по словам замгубернатора, по югу области рассмотрен каждый дом на предмет выкупа его под реализацию программ. Только вот покупать по завышенным ценам Правительство области не готово, поэтому Евгений Заболотный обратился еще раз к застройщикам с просьбой строить больше качественного, подходящего под социальные нормы жилья и не поднимать стоимость квадратного метра.