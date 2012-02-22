Строить ли объекты – будут решать горожане

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев предложил решать вопросы строительства инфраструктурных и социальных объектов посредством муниципальных референдумов. Например, вопрос строительства следующего подземного пешеходного перехода или другой спорный будут решаться именно так. Об этом глава региона сообщил в рамках «прямой линии» с горожанами, которая состоялась накануне.
В ходе мероприятия известный тюменский блогер Михаил Мингалев (joker_media) задал вопрос губернатору: «Зачем нужен подземный переход в створе улиц Республики и Максима Горького, который уже второй год строится? Хотя там результативно перебегают пешеходы, при этом условия перехода ухудшились, расширили проезжую часть, убрали светофор. При этом не надо забывать, что улицу Республики расширят и дальше. Такая же ситуации возникнет и у ДК «Строитель», и у кинотеатра «Космос». Там поток пешеходов ничуть не меньше, если не больше. Тем не менее, там обходятся обычными светофорами».
«Я уже выступал в одном из прямых эфиров с такой инициативой, как проведение муниципальных референдумов по вопросам, связанным со строительством инфраструктурных и социальных объектов. В частности, пешеходные переходы – давно тянущаяся дискуссия. Я предлагаю развернуть эту дискуссию еще более широко, потому что когда будет готовиться референдум и вопросы для него, согласно закону, будет определенное время, когда их можно будет обсуждать и в блогосфере, и на встречах с людьми. Навскидку я вижу несколько таких вопросов, которые надо предлагать, чтобы по ним определились сами граждане. Как это будет выглядеть? Михаил представляет определенную группу людей, которая считает, что строить подземные переходы не надо, поскольку это затратно. Есть другая группа людей, имеющая иную точку зрения. Соответственно, когда в рамках реализации инвестиционной программы в городе начнется строительство очередного подземного перехода, возникнет конфликтная ситуация. Зачем она нам? Я предлагаю на референдум выставить ряд вопросов, по которым сами граждане выскажут свою позицию. Как они проголосуют, такое решение муниципальные власти и будут принимать», - ответил Владимир Якушев.
Среди спорных вопросов, которые уже сейчас возникают, глава региона назвал размещение рекламных конструкций, которые одним горожанам мешают, другим же дают рабочие места и доход; театральная площадь и здание «Арт Палас», которого, по мнению губернатора, на территории площади быть не должно; спорный случай расширения улицы 50 лет Октября до состояния огромного проспекта – во благо автомобилистам, во вред жителям района и экологии в целом.
«Поэтому как минимум 10 подобных вопросов можно сформулировать, в том числе и по подземным переходам. Допустим, жители города Тюмени решат, что пешеходные переходы им не нужны. Скажут: мы сами будем соблюдать правила дорожного движения, и если уж, извините, кто-то получает травму или, не дай бог, погибает на пешеходном переходе, ну значит, мы всем миром так решили. Проголосовали на референдуме и забыли эту тему, не строим больше никаких пешеходных переходов», - заключил губернатор.