Строить ли объекты – будут решать горожане

«Я уже выступал в одном из прямых эфиров с такой инициативой, как проведение муниципальных референдумов по вопросам, связанным со строительством инфраструктурных и социальных объектов. В частности, пешеходные переходы – давно тянущаяся дискуссия. Я предлагаю развернуть эту дискуссию еще более широко, потому что когда будет готовиться референдум и вопросы для него, согласно закону, будет определенное время, когда их можно будет обсуждать и в блогосфере, и на встречах с людьми. Навскидку я вижу несколько таких вопросов, которые надо предлагать, чтобы по ним определились сами граждане. Как это будет выглядеть? Михаил представляет определенную группу людей, которая считает, что строить подземные переходы не надо, поскольку это затратно. Есть другая группа людей, имеющая иную точку зрения. Соответственно, когда в рамках реализации инвестиционной программы в городе начнется строительство очередного подземного перехода, возникнет конфликтная ситуация. Зачем она нам? Я предлагаю на референдум выставить ряд вопросов, по которым сами граждане выскажут свою позицию. Как они проголосуют, такое решение муниципальные власти и будут принимать», - ответил Владимир Якушев.