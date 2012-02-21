«Мирово Парк» приглашает на праздник русской зимы

Масленица – один из ярких и любимых народных праздников. Это и проводы зимы, и встреча долгожданной весны; это разгульные хороводы, пляски и песни; это традиционные блины как символы весеннего солнышка, баранки и другие исконно русские яства; это самовары, ряженые скоморохи и яркие костры. Одним словом, Масленица - это пир на весь мир!