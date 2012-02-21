«Мирово Парк» приглашает на праздник русской зимы

В 2012 году масленица заканчивается 26 февраля. На территории «Мирово Парка» в этот день гостей ждут гуляния, конкурсы, игры, народные забавы, блины, катание на санях и многое другое. Завершится празднование традиционным сжиганием чучела зимы.
На празднование приглашаются все собственники владений в «Мирово Парк», а также те, кто планирует совершить покупку в клубном поселке.
Масленица – один из ярких и любимых народных праздников. Это и проводы зимы, и встреча долгожданной весны; это разгульные хороводы, пляски и песни; это традиционные блины как символы весеннего солнышка, баранки и другие исконно русские яства; это самовары, ряженые скоморохи и яркие костры. Одним словом, Масленица - это пир на весь мир!
В программе мероприятия помимо сжигания чучела зимы, народных забав, игр, конкурсов и, конечно, блинов, гостей ждет выступление цыганского коллектива и уже полюбившийся жителям «Мирово Парка», участвующим в различных мероприятиях в поселке, автомобильный тест-драйв – на этот раз на автомобиле Land Rover.
Ждем собственников владений и всех, кто планирует покупку в клубном поселке в «Мирово Парке» 26 февраля (воскресенье) в 13.00. Подробная информация по тел. 55-55-72 (Татьяна Ковкова).
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