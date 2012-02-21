Число долгостроев в области сократилось

Сегодня в Тюменской области 53 проблемных дома. Среди них дома, строительство которых еще даже не начиналось, те объекты, по которым нарушены сроки строительства, а также дома не введенные в эксплуатацию, но в которых давно живут люди. В течение 2012 года вопрос всех проблемных домов должен быть закрыт, сообщил сегодня на совещании, посвященном итогам строительного комплекса Тюменской области в 2011 году и планам на 2012 год, заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный.
Более 20 домов – это те, в которых уже живут люди. Сами дома фактически готовы, но для ввода в эксплуатацию недостаточно документов и некоторых процессов. «Чтобы ввести дом, в котором, например, изменен конструктив, нужно переделать проектную документацию, вновь пройти экспертизу и только потом получать разрешение на ввод», - пояснила пресс-секретарь Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области Ольга Крюкова. Конечно, все вопросы выливаются в финансирование, для чего организованным на таких объектах ЖСК, нужно работать с собственниками.
В области серьезно работают над вопросом сложных домов в рамках организованной межведомственной комиссии, куда входят руководители стройкомпаний, сетевых организаций, арбитражные управляющие, председатели созданных на объектах ЖСК и члены инициативных групп дольщиков.
Таким образом, число самых сложных долгостроев сократилось с 23 до 15, рассказал начальник Главного управления строительства и ЖКХ Сергей Шустов. Введено 7 жилых домов, например, объект ООО «Сиб-Строй» по ул. Блюхера, несколько блок-секций по ул. Домостроителей ООО «Индстройкомплект-2», два дома ООО «Тюмень-Лукойл-Строй» и другие. Также по одному дому возобновились строительные работы. На многих объектах решены вопросы по привлечению инвесторов для возобновления строительства, оформлению прав застройщиков на земельные участки, государственной экспертизе проектной документации, продлению разрешений на строительство. Внесению оплаты за подключение к сетям инженерной инфраструктуры.
«Мы сегодня вновь рассматриваем проблемы, которые надо решать на объектах, и решаем, кому их «взять на прицеп», - сказал Евгений Заболотный, - «Мы уже работаем над решением задачи с «АИЖК по Тюменской области», Тюменской домостроительной компанией», на одну из таких «долгоиграющих» строек скоро зайдет компания «Дом». Но есть еще объекты, которые являются крайне тяжелыми».
Добавим, что в отношении руководителей строительных организаций проблемных объектов возбуждено и расследуются 5 уголовных дел. 4 уголовных дела направлены для рассмотрения в суды, по 2 делам судами вынесены обвинительные приговоры.