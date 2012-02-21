Число долгостроев в области сократилось

Сегодня в Тюменской области 53 проблемных дома. Среди них дома, строительство которых еще даже не начиналось, те объекты, по которым нарушены сроки строительства, а также дома не введенные в эксплуатацию, но в которых давно живут люди. В течение 2012 года вопрос всех проблемных домов должен быть закрыт, сообщил сегодня на совещании, посвященном итогам строительного комплекса Тюменской области в 2011 году и планам на 2012 год, заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный.