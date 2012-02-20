Когда примут Генеральный план города Тюмени

На повестке заседания постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской Думы, которое состоялось 16 февраля, стоял вопрос утверждения Генерального плана города Тюмени. Но обсуждение вопроса было перенесен на лето 2012 года.
О том, что работа по Генплану продолжается, сообщил директор департамента градостроительной политики администрации города Олег Ковтун. Но сегодня еще рано говорить об утверждении документа. Письмом главы администрации города предложен перенос срока рассмотрения вопроса с февраля на март.
«Я считаю, что в марте рано принимать Генплан города. Документ очень серьезный и значимый для города, - подытожил председатель постоянной комиссии Игорь Самкаев. - Я считаю, что его нужно еще доработать. Еще не сняты все вопросы с сетевыми организациями. Наше предложение перенести этот вопрос на апрель или на июнь, чтобы более тщательно подготовиться, собрать еще раз рабочее совещание с присутствием заинтересованных лиц, предприятий, учреждений, представителей сетевых компаний» - внес предложение председатель постоянной комиссии. Оно было поддержано комиссией практически единогласно.