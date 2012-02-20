Когда примут Генеральный план города Тюмени

«Я считаю, что в марте рано принимать Генплан города. Документ очень серьезный и значимый для города, - подытожил председатель постоянной комиссии Игорь Самкаев. - Я считаю, что его нужно еще доработать. Еще не сняты все вопросы с сетевыми организациями. Наше предложение перенести этот вопрос на апрель или на июнь, чтобы более тщательно подготовиться, собрать еще раз рабочее совещание с присутствием заинтересованных лиц, предприятий, учреждений, представителей сетевых компаний» - внес предложение председатель постоянной комиссии. Оно было поддержано комиссией практически единогласно.