Каким домам Тюмени показан капремонт

Полного списка домов, которым требуется ремонт, пока нет. «Пока не принят новый порядок, мы работаем по старой утвержденной схеме. Нами собрано 344 заявки на 3 млрд 900 млн рублей. Они сейчас проходят процедуру окончательного отбора. Список появится в течение месяца», - заверил Шпиренко. Заявки со сметами уже есть, дополнил он, только на их утверждение требуется порядка двух месяцев. «Самое слабое звено – это ГУС. По идее, на процедуру согласования отведено 30 дней, но по опыту прошлого года распоряжение на одну из заявок, поданных в августе, вышло в декабре. Поэтому за ГУС я говорить не могу», - уточнил чиновник.