Каким домам Тюмени показан капремонт

Несколько жилых домов Тюмени требуют срочного ремонта, а кое-какие - сноса. Согласно отчету директора департамента городского хозяйства Александр Шпиренко, который прозвучал на заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской Думы, работы в этом направлении ведутся.
Многоквартирный дом по улице Елизарова, 27 включен в муниципальную адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год. 29 декабря прошлого года по этому дому был заключен договор с подрядчиком. Перечислены средства – порядка 3 млн рублей от Фонда содействия реформированию ЖКХ и столько же из областного бюджета, согласно смете подрядчика. Работы ведутся. Согласно договору, до 1 июня они должны быть завершены.
А дом № 21 на Мельничной готовится к сносу. Он уже учтен программой «Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, МО город Тюмень на 2010-12 годы». Заявка в Главное управление строительства уже направлена. Если она будет удовлетворена, то работы по сносу начнутся в этом году.
Дом на Мельничной, 23 требует капитального ремонта. В этих целях ООО «Универсал ТВН» провело обследование и подготовило сметную документацию на проведение работ, в которой учтен ремонт кровли, придомовых инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения и отопления, электроснабжения, канализации и общестроительные работы – всего на 2 млн 757 тысяч рублей. «Сомневаюсь, что за эти средства можно привести этот дом в нормальное состояние. Я считаю, что средств потребуется гораздо больше», - выразил мнение Александр Шпиренко. Так что этот вопрос следует еще раз рассмотреть в рабочем порядке.
Жильцам дома по улице М.Горького, 45 требовался новый дворовой туалет. Работы по его установке выполнены, рассказал докладчик.
Что касается домов по улице Индустриальной, 26, 28, они признаны ветхими и аварийными, но пока они ни в одну программу по переселению не вошли. Есть надежда, что при корректировке планов переселения, которые сейчас на согласовании в ГУСе, положение жильцов этих домов может измениться, отметил директор департамента.
Полного списка домов, которым требуется ремонт, пока нет. «Пока не принят новый порядок, мы работаем по старой утвержденной схеме. Нами собрано 344 заявки на 3 млрд 900 млн рублей. Они сейчас проходят процедуру окончательного отбора. Список появится в течение месяца», - заверил Шпиренко. Заявки со сметами уже есть, дополнил он, только на их утверждение требуется порядка двух месяцев. «Самое слабое звено – это ГУС. По идее, на процедуру согласования отведено 30 дней, но по опыту прошлого года распоряжение на одну из заявок, поданных в августе, вышло в декабре. Поэтому за ГУС я говорить не могу», - уточнил чиновник.
«Давайте как-то постараемся, чтобы в мае строители могли уже приступить к ремонту домов. Чтобы летний период не потерять, - пожелал Самкаев. - Чтобы мы не начали делать ремонты осенью».
Напомним, на заседании комиссии в марте также будут подняты вопросы о внесении изменений в Концепцию капитального ремонта многоквартирных домов на 2009-2012 годы и утверждение Положения об отборе многоквартирных домов для проведения капитального ремонта за счет средств городского бюджета.