Изменить облик здания – согласно документу

Это необходимо для того, чтобы сохранить уникальность городской среды и отслеживать состояние зданий.
Об этом 16 февраля на заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской Думы сообщил директор департамента градостроительной политики администрации города Олег Ковтун.
В декабре 2011 года на согласование в администрацию города Тюмени поступило 453 паспорта фасадов зданий, из них было согласовано 168. «Основаниями для отказа являются предоставление неполного пакета документов или несоответствие представленных материалов по содержанию», - сообщил докладчик.
Фасад здания должен выглядеть именно так, как обозначено в документе. Чтобы удостовериться в этом, специалисты выезжают на место и, так сказать, сверяют показания. Проверки показывают, на каких зданиях работы выполнены и соответствуют документам, на каких еще ведутся, а где и вовсе не начинались.
Согласно законам и постановлениям, действующим в Тюмени, юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели, обязанные в силу законодательства, муниципальных правовых актов, договора содержать здания, строения и сооружения, обязаны иметь согласованный паспорт фасадов, к тому же любое изменение фасадов зданий должно согласовываться с департаментом градполитики, который и утверждает документ.
Департаментом совместно с окружными управами ведется работа по выявлению незаконных работ на фасадах, которые производят некоторые обладатели конкретных помещений и зданий.