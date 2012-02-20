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Изменить облик здания – согласно документу

20 февраля 2012, 15:30
В Тюмени согласовано 168 паспортов фасадов зданий. Этот документ полностью описывает внешность здания и, чтобы изменить фасад, потребуется указать изменения и в документе.

Это необходимо для того, чтобы сохранить уникальность городской среды и отслеживать состояние зданий.

Об этом 16 февраля на заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской Думы сообщил директор департамента градостроительной политики администрации города Олег Ковтун.

В декабре 2011 года на согласование в администрацию города Тюмени поступило 453 паспорта фасадов зданий, из них было согласовано 168. «Основаниями для отказа являются предоставление неполного пакета документов или несоответствие представленных материалов по содержанию», - сообщил докладчик.

Фасад здания должен выглядеть именно так, как обозначено в документе. Чтобы удостовериться в этом, специалисты выезжают на место и, так сказать, сверяют показания. Проверки показывают, на каких зданиях работы выполнены и соответствуют документам, на каких еще ведутся, а где и вовсе не начинались.

Согласно законам и постановлениям, действующим в Тюмени, юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели, обязанные в силу законодательства, муниципальных правовых актов, договора содержать здания, строения и сооружения, обязаны иметь согласованный паспорт фасадов, к тому же любое изменение фасадов зданий должно согласовываться с департаментом градполитики, который и утверждает документ.

Департаментом совместно с окружными управами ведется работа по выявлению незаконных работ на фасадах, которые производят некоторые обладатели конкретных помещений и зданий.

#Новости#Фасады зданий#Олег Ковтун#Градостроительная документация#Недвижимость#Женя#Общество
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