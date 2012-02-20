Изменить облик здания – согласно документу

Фасад здания должен выглядеть именно так, как обозначено в документе. Чтобы удостовериться в этом, специалисты выезжают на место и, так сказать, сверяют показания. Проверки показывают, на каких зданиях работы выполнены и соответствуют документам, на каких еще ведутся, а где и вовсе не начинались.