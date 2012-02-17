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В Тюмени решают вопрос парковок

17 февраля 2012, 10:51
Каждый объект капитального строительства подразумевает наличие возле себя парковочных мест. Сегодня этот норматив планируют увеличить.

Об этом накануне на заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской Думы сообщил директор департамента градостроительной политики администрации города Олег Ковтун.

Он пояснил, что местные градостроительные нормативы претерпели изменения. Конкретно изменения коснулись образовательных, спортивных, торговых объектов, а также здравоохранения, общественного питания и некоторых других. «В целом происходит увеличение нормативов, то есть при градостроительном проектировании под эти объекты должно быть отведено большее количество площадей, чем ранее», - уточнил чиновник.

В администрацию города Тюмени в конце декабря 2011 года представлены расчеты и обоснования к ним по размещению парковочных мест. Сейчас ведется обсуждение этого вопроса с депутатами городской Думы, с представителями некоммерческих партнерств.

«Мы понимаем, что в Тюмени не хватает парковочных мест, как наземных, так и подземных. И сейчас мы уделяем большое внимание этому вопросу, - сообщил председатель постоянной комиссии Игорь Самкаев. Он также отметил, что гражданам нужно менять свои привычки. Например, под Драмтеатром в центре города достаточно парковочных мест, но горожане по-прежнему паркуются вокруг. Необходимо помогать друг другу и стараться создавать меньше сложностей, уверен чиновник. «Помимо существующих парковок, также мы планируем рассмотреть появление новых парковочных мест и их количество при строительстве и проектировании новых сооружений и зданий», - добавил он.

Комиссией рекомендовано главе администрации города Тюмени доработать материалы по внесению изменений в местные нормативы градостроительного проектирования в части корректировки расчета показателей по парковочным местам к объектам капитального строительства с учетом замечаний и предложений, высказанных на совещании депутатов Тюменской городской Думы, высказанным 16 февраля 2012 года.

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