В Тюмени решают вопрос парковок

Об этом накануне на заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской Думы сообщил директор департамента градостроительной политики администрации города Олег Ковтун.
Он пояснил, что местные градостроительные нормативы претерпели изменения. Конкретно изменения коснулись образовательных, спортивных, торговых объектов, а также здравоохранения, общественного питания и некоторых других. «В целом происходит увеличение нормативов, то есть при градостроительном проектировании под эти объекты должно быть отведено большее количество площадей, чем ранее», - уточнил чиновник.
В администрацию города Тюмени в конце декабря 2011 года представлены расчеты и обоснования к ним по размещению парковочных мест. Сейчас ведется обсуждение этого вопроса с депутатами городской Думы, с представителями некоммерческих партнерств.
«Мы понимаем, что в Тюмени не хватает парковочных мест, как наземных, так и подземных. И сейчас мы уделяем большое внимание этому вопросу, - сообщил председатель постоянной комиссии Игорь Самкаев. Он также отметил, что гражданам нужно менять свои привычки. Например, под Драмтеатром в центре города достаточно парковочных мест, но горожане по-прежнему паркуются вокруг. Необходимо помогать друг другу и стараться создавать меньше сложностей, уверен чиновник. «Помимо существующих парковок, также мы планируем рассмотреть появление новых парковочных мест и их количество при строительстве и проектировании новых сооружений и зданий», - добавил он.
Комиссией рекомендовано главе администрации города Тюмени доработать материалы по внесению изменений в местные нормативы градостроительного проектирования в части корректировки расчета показателей по парковочным местам к объектам капитального строительства с учетом замечаний и предложений, высказанных на совещании депутатов Тюменской городской Думы, высказанным 16 февраля 2012 года.