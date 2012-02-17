В Тюмени решают вопрос парковок

«Мы понимаем, что в Тюмени не хватает парковочных мест, как наземных, так и подземных. И сейчас мы уделяем большое внимание этому вопросу, - сообщил председатель постоянной комиссии Игорь Самкаев. Он также отметил, что гражданам нужно менять свои привычки. Например, под Драмтеатром в центре города достаточно парковочных мест, но горожане по-прежнему паркуются вокруг. Необходимо помогать друг другу и стараться создавать меньше сложностей, уверен чиновник. «Помимо существующих парковок, также мы планируем рассмотреть появление новых парковочных мест и их количество при строительстве и проектировании новых сооружений и зданий», - добавил он.