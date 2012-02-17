Клуб детского творчества им. Кижеватова предлагают снести

В 2012 году реконструкция и строительство объектов спорта и детского досуга ведется в рамках ведомственных целевых программ. Зданию Клуба детского творчества им. Кижеватова «грозит» комплексный капитальный ремонт. Стоит задуматься о сносе этого здания и подумать о новом, считает председатель постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской Думы Игорь Самкаев.
О том, какие объекты семейного отдыха, отдыха и досуга детей и подростков, будут ремонтировать в текущем году, на заседании комиссии доложила директор департамента имущественных отношений администрации города Тюмени Анна Игнатьева.
По ее информации, согласно целевой программе «Разработка и реализация молодежной политики на 2012-14 годы» планируется ряд мероприятий в целях определения земельных участков для строительства 4х детско-юношеских центров на территории Тюмени, а также проведение капремонта в зданиях, занимаемых тремя учреждениями молодежной политики, и планируется разработка проектно-сметной документации еще 3-х учреждений. Анна Константиновна отметила, что финансирование предусмотрено не на все объекты.
Утверждены средства на проведение капремонта ДЮЦ «Вероника» (ул. Транспортная, 106-3), «Пламя» (30 лет Победы, 140а), «Радуга» (Курчатова, 1, стр.1), ЦРТДиО «Ровесник» (Олимпийская, 23), ТГДМЦ «Алый парус» (Строителей, 25а), ДЮЦ «КДТ им. А.М.Кижеватова (Мельничная, 1). Что касается последнего, то поступило предложение подумать о сносе здания. «Это здание построено хозспособом. На сегодняшний день оно не соответствует никаким нормам. Предлагаю рассмотреть возможность создания проектно-сметной документации на новое строение в этом удобном для горожан месте. Чтобы не выбрасывать 33 миллиона рублей, выделенных на его ремонт, лучше добавить 100 миллионов, но построить капитальное здание», - высказался Игорь Самкаев. Предложение комиссия приняла к сведению.
Далее, как доложила директор департамента имущественных отношений, ведомственной целевой программой «Развитие физкультуры и спорта на территории города Тюмени на 2012-14 годы предусмотрено капремонт 6 строений, занимаемых учреждениями. Это спортивный центр с универсальными игровым залом на улице Федорова, «Центр спортивного танца» (50 лет ВЛКСМ, 91/2), здание, занимаемые учреждением «Рубин» (Моторостроителей, 2б), а также «Городской шахматный клуб» (Червишевский тракт, 72а/1) и ДЮСШ «Старт XXI век» в Антипино. Как прокомментировал Самкаев, к «Центру спортивного танца» нужно также присмотреться. Здесь тоже необходимо переходить к конструктивным решениям, поскольку ансамбль «Вера», который там занимается, является чемпионом мира, Европы. А здание в плачевном состоянии. «В этом году нужно плотно позаниматься этим вопросом», - отметил председатель.
Программой «Развитие культуры и искусства на территории города Тюмени» запланировано проведение капремонта зданий 3-х учреждений. Это детская школа искусств им. Знаменского по адресу улица Спорта, 95а, детская школа искусств «Этюд» на Широтной, 15, и детская художественная школа им. Митинского по ул. 50 лет Октября, 39. Вместе с тем программой предусмотрены работы, направленные на поддержание зданий, имеющих статус культурного наследия: Семакова, 4; Республики, 42, 17; 25 октября, 25. Этой же программой рассматривается возможность приобретения модульного сооружения культурно-досугового типа в Утешева.
Кроме того, ведомственная целевая программа ставит задачу разработки проектно-сметной документации на такие объекты как здание бывшего кинотеатра «Современник», детская школа им. Митинского и детская школа «Гармония». В первую очередь до производства капремонта проводятся работы по корректировке и разработке проектно-сметной документации. Завершение этих работ и начало строительно-монтажных работ запланировано на 2 квартал 2012 года.
Фото с сайта lentaregion.ru