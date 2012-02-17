Клуб детского творчества им. Кижеватова предлагают снести

Далее, как доложила директор департамента имущественных отношений, ведомственной целевой программой «Развитие физкультуры и спорта на территории города Тюмени на 2012-14 годы предусмотрено капремонт 6 строений, занимаемых учреждениями. Это спортивный центр с универсальными игровым залом на улице Федорова, «Центр спортивного танца» (50 лет ВЛКСМ, 91/2), здание, занимаемые учреждением «Рубин» (Моторостроителей, 2б), а также «Городской шахматный клуб» (Червишевский тракт, 72а/1) и ДЮСШ «Старт XXI век» в Антипино. Как прокомментировал Самкаев, к «Центру спортивного танца» нужно также присмотреться. Здесь тоже необходимо переходить к конструктивным решениям, поскольку ансамбль «Вера», который там занимается, является чемпионом мира, Европы. А здание в плачевном состоянии. «В этом году нужно плотно позаниматься этим вопросом», - отметил председатель.