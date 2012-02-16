Темпы строительства в январе снизились

Ввод в действие общей площади жилых домов организациями всех форм собственности, включая индивидуальных застройщиков, в целом по области за рассматриваемый период увеличился на 61,2%. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и в Тюменской области (без автономных округов) ввод жилья вырос соответственно в 7,8 раза и на 44,9%, в Ямало-Ненецком автономном округе снизился на 13,1%.