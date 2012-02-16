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Темпы строительства в январе снизились

16 февраля 2012, 11:55
В среднем по Тюменской области строительство по сравнению с показателем прошлого года характеризуется снижением на 12,1% объема работ, выполненных собственными силами организаций.

Такие данные приводит Территориальный орган службы государственной статистики по Тюменской области.

Так, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и в Тюменской области (без автономных округов) выполненный объем работ увеличился на 11,3% и 49,8% соответственно, в Ямало-Ненецком автономном округе уменьшился на 51,7%.

Ввод в действие общей площади жилых домов организациями всех форм собственности, включая индивидуальных застройщиков, в целом по области за рассматриваемый период увеличился на 61,2%. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и в Тюменской области (без автономных округов) ввод жилья вырос соответственно в 7,8 раза и на 44,9%, в Ямало-Ненецком автономном округе снизился на 13,1%.

#Новости#Тюменьстат#Ввод жилья#Недвижимость#Женя#Общество
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