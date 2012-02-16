Путепровод на Пермякова готовится к ремонту

Всего в городе 20 мостов и путепроводов, текущее содержание и ремонт которых осуществляется за счет городского бюджета. Одними из самых сложных объектов являются сегодня два моста через Туру – сооружения на Мельникайте и Челюскинцев. «Они сегодня готовятся к передаче в государственную собственность, то есть ремонт и реконструкция их будет осуществляться за счет областных средств. На сегодня уже разработана техническая документация по этим объектам», - рассказал чиновник. Напомним, замначальника областного Главного управления строительства уже отчитался о планах реконструкции этих объектов.