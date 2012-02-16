Путепровод на Пермякова готовится к ремонту

Несколько мостов и путепроводов Тюмени будут ремонтировать в текущем году. Два самых сложных объекта – мосты через р. Тура, будут переданы области. Об этом сегодня на заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской Думы сообщил директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Виктор Смолин.
Всего в городе 20 мостов и путепроводов, текущее содержание и ремонт которых осуществляется за счет городского бюджета. Одними из самых сложных объектов являются сегодня два моста через Туру – сооружения на Мельникайте и Челюскинцев. «Они сегодня готовятся к передаче в государственную собственность, то есть ремонт и реконструкция их будет осуществляться за счет областных средств. На сегодня уже разработана техническая документация по этим объектам», - рассказал чиновник. Напомним, замначальника областного Главного управления строительства уже отчитался о планах реконструкции этих объектов.
Также проблемным объектом является развязка по улице Воровского. Порядка семи лет назад там произошло механическое повреждение, в связи с чем сооружение необходимо ремонтировать. Ремонта требует и путепровод по улице Пермякова. Проблемной там является первая опора. По объектам готовится техническая документация.
На 2012 год решением Тюменской городской думы на содержание искусственных сооружений выделены средства в размере более 123 млн рублей, из которых 16,2 млн рублей выделено на ремонты мостов и путепроводов.
В пределах выделенных средств планируется также сделать планово-предупредительный ремонт навигационной сигнализации мостов через Туру в створе улиц Профсоюзной, Челюскинцев, Красноармейской, Мельникайте; ямочный ремонт съездов и подходов путепровода на Пермякова (а также его плановый ремонт), через железную магистраль в створе улицы Мельникайте, ул. Республики у завода «Электрон»; выполнить ремонт тротуаров и окраску пролетных строений «Профсоюзного» моста.
«Нагрузка на существующие мосты и путепроводы в городе очень большая. Их не хватает. Правительство области и городская Дума сегодня делают большие усилия для того, чтобы построить и отремонтировать эти сооружения», - подытожил обсуждение председатель постоянной комиссии Игорь Самкаев.