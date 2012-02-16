Госдума упростила процедуры оформления дачных участков

Кроме того, закон продлевает на год - до 1 марта 2013 года - право организаций, подведомственных Росреестру, по ведению федерального картографо-геодезического фонда, в том числе включению в него геодезических и картографических материалов и данных, их хранению и предоставлению в пользование заинтересованным лицам.