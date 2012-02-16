Госдума упростила процедуры оформления дачных участков

Госдума приняла в среду во втором и сразу третьем чтениях закон, по которому представительные органы власти разных уровней смогут определять порядок оказания помощи гражданам, в том числе и финансовой, в оформлении документов для постановки на кадастровый учет и госрегистрации права на земельные участки.
Как ранее пояснили в профильном думском комитете по законодательству, по российским законам органы власти различных уровней должны оказывать содействие гражданам в подготовке документов и проведении недешевых процедур по межеванию земли, постановке участков на кадастровый учет и государственной регистрации прав на них, но не прописан порядок оказания такой помощи.
Принятый закон дает право субъектам РФ, федеральным органам власти и органам местного самоуправления определять самим по своему усмотрению, исходяиз бюджетных возможностей каждого региона, порядок подготовки документов и финансирование всех мероприятий, связанных с подготовкой документации для госрегистрации права и постановки на кадастровый учет, сообщает newsru.com со ссылкой на РИА «Новости».
Документ вносит поправки в действующее законодательство по оформлению в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, огородничества, садоводства, а также индивидуального гаражного или жилищного строительства в рамках так называемой дачной амнистии.
«Весьма затратную часть, как в финансовом, так и временном аспекте при оформлении гражданами прав на земельные участки в садоводческих, дачных товариществах составляют работы по установлению границ таких участков (кадастровые работы). Дело в том, что ранее конкретные участки конкретным гражданам в садоводческих товариществах зачастую не предоставлялись», - пояснил журналистам глава комитета по законодательству Павел Крашенинников.
Кроме того, закон продлевает на год - до 1 марта 2013 года - право организаций, подведомственных Росреестру, по ведению федерального картографо-геодезического фонда, в том числе включению в него геодезических и картографических материалов и данных, их хранению и предоставлению в пользование заинтересованным лицам.