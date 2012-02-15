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В Тюмень приходит «Ипотечная весна»: покупка новостройки под 11%

15 февраля 2012, 10:12
Жители Тюмени и Тюменской области могут оформить ипотеку по сниженным ставкам, быстро найти квартиру своей мечты и грамотно оформить сделку.

Это стало возможным благодаря совместной акции банка «Уралсиб» и регионального агентства недвижимости «Этажи». Только с 1 февраля и до 31 марта в рамках акции для клиентов агентства ставка по ипотеке снижена на 1%.

Для физических лиц – клиентов банка, в зависимости от срока кредитования и размера первоначального взноса, кредитная ставка в рублях на приобретение готового жилья составляет от 11% до 12,5%. На покупку строящегося жилья минимальный размер кредитной ставки равен 11%, максимальный — 13,5%. По окончании строительства после оформления недвижимости в собственность процентная ставка уменьшается и устанавливается в размере от 10,5% до 12%. Кроме того, ставка по кредиту на приобретение готового жилья от застройщика составит 10% годовых.

Для физических лиц, не являющихся клиентами банка, минимальная кредитная ставка на приобретение готового жилья составляет 12%, максимальная — 13,5%, на покупку строящегося жилья — 13,5% и 14,5% соответственно. На размер процентной ставки влияет срок кредитования и величина первоначального взноса.

Минимальный размер первоначального взноса по кредитам на приобретение строящегося жилья – от 20 % для всех физических лиц. Срок кредитования от 3 до 30 лет.

«Суть акции проста: если вы покупаете квартиру с помощью нашего агентства – то ставка на ипотеку будет у вас на 1% меньше. При этом ставка становится по рыночным меркам сверхконкурентной – одной из самых выгодных среди программ всех банков в области, особенно учитывая, что многие банки ставки сейчас немного повысили. – пояснил директор АН Ильдар Хусаинов. - Акция «Ипотечная весна» действует не только в Тюмени: сейчас в наших офисах в Сургуте, Нижневартовске, Новом Уренгое огромный спрос на профессиональные услуги ипотечных брокеров и на ипотеку в целом».

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