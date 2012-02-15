В Тюмень приходит «Ипотечная весна»: покупка новостройки под 11%

«Суть акции проста: если вы покупаете квартиру с помощью нашего агентства – то ставка на ипотеку будет у вас на 1% меньше. При этом ставка становится по рыночным меркам сверхконкурентной – одной из самых выгодных среди программ всех банков в области, особенно учитывая, что многие банки ставки сейчас немного повысили. – пояснил директор АН Ильдар Хусаинов. - Акция «Ипотечная весна» действует не только в Тюмени: сейчас в наших офисах в Сургуте, Нижневартовске, Новом Уренгое огромный спрос на профессиональные услуги ипотечных брокеров и на ипотеку в целом».